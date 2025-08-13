FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! Bitcoin temkinli, Ethereum coşkulu... Kritik seviye aşılacak mı?

Kripto yatırımcıları için son 24 saat hem sakin hem de heyecanlı geçti. Son 24 saatte piyasa ekranları yeşile döndü. Bitcoin temkinli adımlarla yükselirken, Ethereum son 24 saatte yüzde 10’luk sert bir atakla 4.700 doların üzerine çıktı; düşük enflasyon verileri ve kurumsal alımlar piyasayı hareketlendirdi.

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! Bitcoin temkinli, Ethereum coşkulu... Kritik seviye aşılacak mı?
Devrim Karadağ

Kripto para piyasası son dakika haberleri yakından takip edilirken, dün geceden itibaren başlayan yükselişle ekranlar adeta yeşile döndü. Bitcoin temkinli adımlarla yükselirken, Ethereum son 24 saatte yüzde 10’luk sert bir tırmanışa geçti. Yatırımcılar "Ethereum ne kadar yükselecek? Yükseliş devam edecek mi? Bitcoin ne kadar olacak?" sorularına yanıt ararken, gözlerde bir yandan kripto piyasasına çevrilmiş durumda.

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! Bitcoin temkinli, Ethereum coşkulu... Kritik seviye aşılacak mı? 1

BİTCOİN NE KADAR OLDU? TEMKİNLİ VE DENGELİ ADIMLAR

Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık %1,8 artışla 120.600 USD civarına geldi. Gün içinde fiyat ~118.300 ile ~120.700 USD arasında salındı. Bu, ani sıçrama yerine istikrarlı ve güvenli bir tırmanışa benziyor.

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! Bitcoin temkinli, Ethereum coşkulu... Kritik seviye aşılacak mı? 2

ETHEREUM'DA BÜYÜK ATAK! YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Ethereum ise bu süre zarfında ciddi bir çıkış yakaladı. değerini yaklaşık %10 artırarak 4.700 USD seviyesine taşıdı.

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! Bitcoin temkinli, Ethereum coşkulu... Kritik seviye aşılacak mı? 3

Gün içindeki dip ve zirve arasında ~4.260 ila ~4.713 USD arası değişim dikkat çekici.

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! Bitcoin temkinli, Ethereum coşkulu... Kritik seviye aşılacak mı? 4

KRİPTO PARA PİYASASI NEDEN YÜKSELDİ?

Bu yükselişte etkili olan iki büyük faktör:

1- Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi ve spot Ethereum ETF'lerine olan talep: Özellikle son günlerde ETF'lere giren milyar dolarlık fonlar önemli destek sağladı.

Cointelegraph
Crypto Economy
Axios

2- Makroekonomik ortam: Özellikle düşük enflasyon ve faiz indirimi beklentileri kriptoya olan ilgiyi artırıyor.

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! Bitcoin temkinli, Ethereum coşkulu... Kritik seviye aşılacak mı? 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel ısınma arıcıları tedirgin ediyorKüresel ısınma arıcıları tedirgin ediyor
'Geçen yıl para kazanan üretimi artırıyor' Fiyatları vurdu'Geçen yıl para kazanan üretimi artırıyor' Fiyatları vurdu

Anahtar Kelimeler:
Kripto para bitcoin (btc) ethereum (eth)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükseliş

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükseliş

'Durum tersine döndü' Konutta temmuzda yılın zirvesi

'Durum tersine döndü' Konutta temmuzda yılın zirvesi

Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.