Kriptoda piyasalar yeşile döndü! Bitcoin temkinli, Ethereum coşkulu... Kritik seviye aşılacak mı?

Kripto para piyasası son dakika haberleri yakından takip edilirken, dün geceden itibaren başlayan yükselişle ekranlar adeta yeşile döndü. Bitcoin temkinli adımlarla yükselirken, Ethereum son 24 saatte yüzde 10’luk sert bir tırmanışa geçti. Yatırımcılar "Ethereum ne kadar yükselecek? Yükseliş devam edecek mi? Bitcoin ne kadar olacak?" sorularına yanıt ararken, gözlerde bir yandan kripto piyasasına çevrilmiş durumda.

BİTCOİN NE KADAR OLDU? TEMKİNLİ VE DENGELİ ADIMLAR

Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık %1,8 artışla 120.600 USD civarına geldi. Gün içinde fiyat ~118.300 ile ~120.700 USD arasında salındı. Bu, ani sıçrama yerine istikrarlı ve güvenli bir tırmanışa benziyor.

ETHEREUM'DA BÜYÜK ATAK! YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Ethereum ise bu süre zarfında ciddi bir çıkış yakaladı. değerini yaklaşık %10 artırarak 4.700 USD seviyesine taşıdı.

Gün içindeki dip ve zirve arasında ~4.260 ila ~4.713 USD arası değişim dikkat çekici.

KRİPTO PARA PİYASASI NEDEN YÜKSELDİ?

Bu yükselişte etkili olan iki büyük faktör:

1- Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi ve spot Ethereum ETF'lerine olan talep: Özellikle son günlerde ETF'lere giren milyar dolarlık fonlar önemli destek sağladı.

2- Makroekonomik ortam: Özellikle düşük enflasyon ve faiz indirimi beklentileri kriptoya olan ilgiyi artırıyor.