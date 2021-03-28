Kusama coin nedir? KSM hakkında merak edilenler

Kusama coin, Polkadot’un öncü birliği olarak tanımlanabilir. Polkadot’un sahip olduğu tüm özellikleri ve denenmesini istedikleri tüm inovasyonları kurucu ekip öncelikle Kusama coin üzerinde deniyor.
KSM coin, Kusama platformunun yönetim token’ı olarak görülebilir. Kusama platformu ise Substrate ve Polkadot ile neredeyse aynı kod tabanı kullanılarak oluşturulmuş, ölçeklenebilir özel bir Blockchain ağı olarak tanımlanır. Ağ, Kusama’da hızlı hareket etmek ve yenilik yapmak veya Polkadot’ta dağıtım için hazırlanmak isteyen ekipler için deneysel bir geliştirme ortamıdır.
Bunların yanında Kusama, Polkadot’un kurucusu ve Ethereum’un kurucu ortağı ve eski CTO’su Gavin Wood tarafından 2019 yılında kurulmuştur.
Öte yandan Kusama, Parity Technologies ve Web3 Foundation’ın en son teknolojisini geliştiricilerine sunmaktadır. Ek olarak Kusama’nın parçalanmış blok zincirleri ve açık yönetişimi, işletmelerin, pazarların ve uygulamaların konuşlandırılması ve olgunlaşması için ölçeklenebilir ve geleceğe dönük bir altyapı sağllar.
Kullanıcılar, Kusama network'ünü kullanarak kendi Blockchain'lerini oluşturabilmekte. Yatırımcılar, Kusama networkü sayesinde ürün oluşturabilme ve hızlı hareket etme şansına sahip oluyor. Kusama platformu, risk alma ve çabuk hareket etme özelliği ile geliştiricilerin yönetişim ve yükseltme sürecinde hızlı bir şekilde hareket etmesine olanak vererek hızlı ilerleme ve büyümeyi mümkün kılıyor.
Bu artıların dışında platformun giriş ücretlerinin düşük olması da kullanıcı açısından avantaj sağlıyor. Ayrıca Kusama’nın sunduğu ileri teknoloji ile geliştiriciler, özel ve çok zincirli Blockchain’ler oluşturabiliyor.
Kusama, ağın gelişimini oylayan ve kontrol eden bir ağ katılımcıları topluluğuna aittir ve bu topluluk tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla kullanıcılar ağda söz sahibi olabiliyor. Ek olarak kullanılar parachain, parathread veya dApp’leri için Polkadot’un küresel markasından ve geliştirici topluluğundan yararlanabiliyor.
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