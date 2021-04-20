Maker (MKR) nedir? Maker yükselir mi? Maker düşer mi?

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Maker. Maker coin,her ikisi de kullanıcıların DAI sabit değerli kripto parasını çıkarmasına ve yönetmesine olanak sağlayan Ethereum blockchain tabanlı, bir merkeziyetsiz kuruluş olan MakerDAO ve bir yazılım platformu olan Maker Protocol'ün yönetişim tokenidir.
Maker (MKR), her ikisi de kullanıcıların DAI sabit değerli kripto parasını çıkarmasına ve yönetmesine olanak sağlayan Ethereum blockchain tabanlı, bir merkeziyetsiz kuruluş olan MakerDAO ve bir yazılım platformu olan Maker Protocol'ün yönetişim tokenidir.
İlk olarak 2015'de tasarlanan ve Aralık 2017'de tamamen piyasaya sürülen Maker, ABD dolarına sabitlenmiş istikrarlı değere sahip ve topluluk tarafından yönetilen merkeziyetsiz kripto para birimi olan DAI'yı işletmek olan bir projedir.
MKR tokenleri, DAI'yı yöneten kuruluş için oy hissesi gibi bir görev görür; token sahiplerine kâr payları vermeseler de Maker Protocol'ünün gelişiminde oy hakkı verirler ve DAI'nın kendi başarısına göre değer artışı beklerler.
Maker ekosistemi, Ethereum gibi akıllı sözleşmeli blockchain'lerin üzerine merkeziyetsiz finansal ürünler inşa etmeyi amaçlayan sektör olan merkeziyetsiz finans (DeFi) sahnesindeki en eski projelerden biridir.
MKR, Maker platformunda risk yönetimi ve iş mantığı üzerinde oylama için kullanılır. Platformun geleceği ve başarı ölçeğinin artırılması için risk yönetimi çok önemlidir. Tüm MKR token sahipleri, istedikleri teklife oy verme hakkına sahiptir. Ayrıca oylarını istedikleri zaman geri çekebilir veya yeni bir oylama teklif etme hakkına sahip olabilirler.
MKR sisteminde en çok oyu alan teklif, sistemdeki risk yönetiminde değişiklik sağlamak için aktif hale getirilebilir. Güvenlik açısından, teklifin kabulünden sonra kısa bir gecikme yaşanır. Bu gecikme, güvenliği sağlamak için yapılır.
Platform üzerinde çalışan ekip, Maker’daki toplulukla birlikte Dai’nin geleceğine karar verir. Platform, gelecekte çok daha gelişmiş özellikler sunmayı planlıyor. Bu özelliklerden bazıları, kullanılan oyları vekil oy kullanıcısına aktarabilme ve güvenli depolama depolarında tutulan MKR coinleri ile üst düzey güvenlik duvarı ile oy verebilme özelliğidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum