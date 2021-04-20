Maker (MKR) nedir? Maker yükselir mi? Maker düşer mi?

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Maker. Maker coin,her ikisi de kullanıcıların DAI sabit değerli kripto parasını çıkarmasına ve yönetmesine olanak sağlayan Ethereum blockchain tabanlı, bir merkeziyetsiz kuruluş olan MakerDAO ve bir yazılım platformu olan Maker Protocol'ün yönetişim tokenidir.

MAKER (MKR) COİN NEDİR?

Maker (MKR), her ikisi de kullanıcıların DAI sabit değerli kripto parasını çıkarmasına ve yönetmesine olanak sağlayan Ethereum blockchain tabanlı, bir merkeziyetsiz kuruluş olan MakerDAO ve bir yazılım platformu olan Maker Protocol'ün yönetişim tokenidir.

İlk olarak 2015'de tasarlanan ve Aralık 2017'de tamamen piyasaya sürülen Maker, ABD dolarına sabitlenmiş istikrarlı değere sahip ve topluluk tarafından yönetilen merkeziyetsiz kripto para birimi olan DAI'yı işletmek olan bir projedir.

MKR tokenleri, DAI'yı yöneten kuruluş için oy hissesi gibi bir görev görür; token sahiplerine kâr payları vermeseler de Maker Protocol'ünün gelişiminde oy hakkı verirler ve DAI'nın kendi başarısına göre değer artışı beklerler.