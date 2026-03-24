Meclis’e yeni vergi düzenlemesi geldi! 5 kat artırılabilecek

Kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurul gündemine taşındı. İşlem ve kazanç üzerinden vergi getiren teklifin yasalaşmasıyla birlikte, kripto piyasasında yeni vergilendirme dönemi başlayacak.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Kripto varlıkların vergilendirilmesini de öngören ekonomi paketi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile birlikte kripto varlıklar için hem işlem bazlı vergi hem de kazanç üzerinden kesinti öngören çok katmanlı bir vergi modeli gelecek.

VERGİ ALINMAYA BAŞLANACAK

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yapılan alım, satım ve transfer işlemleri vergi kapsamına alınacak. Vergi oranı, işlem tutarı veya transfer anındaki piyasa değeri üzerinden on binde 3 olarak belirlenecek. Vergi mükellefi ise işlemlere aracılık eden platformlar olacak. Platformlar, vergi tutarını aylık dönemlerde beyan ederek ödeyecek.
YÜZDE 10 STOPAJ KESİLMESİ PLANLANIYOR

Kripto varlıklardan elde edilen kazançlar için Sermaye Piyasası Kanununa tabi platformlara yüzde 10 oranında stopaj kesilmesi planlanıyor. Stopaj, üçer aylık dönemler halinde platformlar tarafından kaynağında kesilecek.
BEYANNAME VERMEYECEK

Bu modelde yatırımcılar beyanname vermeyecek, kazanç hesaplamasında ‘ilk giren ilk çıkar’ (FIFO) yöntemi esas alınacak. Satışa konu edilen kripto varlıkların maliyeti, portföye ilk giren birimlerin alım fiyatına göre belirlenecek.

SERMAYE VE İŞLEM VE ODAKLI BİR YAPI

Teklif, kripto varlıkların hukuki ve vergisel statüsünü ilk kez kapsamlı biçimde tanımlıyor. İşlem vergisi ve stopajın yanında, kripto işlemlerinin KDV’den istisna tutulması; buna karşılık gelir ve işlem bazlı vergilerin devreye alınması öngörülüyor. Böylece KDV yerine doğrudan sermaye ve işlem odaklı bir yapı kuruluyor.
5 KATINA KADAR ARTIRABİLECEK

Vergi oranlarına ilişkin esneklik de teklifte yer alıyor. Cumhurbaşkanına, belirlenen oranları sıfıra indirme veya beş katına kadar artırma yetkisi tanımlanıyor. Uygulamaya ilişkin usul ve esasların ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak düzenlemelerle belirlenmesi planlanıyor. Düzenleme yasalaşırsa, hükümler kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen ikinci ayın başında yürürlüğe girecek.
Kaynak: Investing

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüketicilere ambalaj uyarısı: 'Yetkili servis tarafından açılmalı'Tüketicilere ambalaj uyarısı: 'Yetkili servis tarafından açılmalı'
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (24 Mart 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (24 Mart 2026)

Kripto para meclis
Kripto para meclis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

