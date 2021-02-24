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Son dakika: MicroStrategy 1 milyar dolarlık Bitcoin satın alımı gerçekleştirdi!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 24.02.2021 17:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD'li yazılım şirketi MicroStrategy, Bitcoin satın aldığını duyurdu. MicroStrategy CEO'su Michael Saylor'ın Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre MicroStrategy 1 milyar dolarlık Bitcoin satın aldı.

Son dakika: MicroStrategy 1 milyar dolarlık Bitcoin satın alımı gerçekleştirdi!

MicroStrategy firması kripto para dünyasında dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle ABD'li yazılım şirketinin CEO'sunun Bitcoin hakkında yaptığı açıklamalar gündemin üst sıralarında yerini almıştı. MicroStrategy CEO'su Michael Saylor, paylaştığı yeni bir tweet ile şirketin Bitcoin satın aldığını açıkladı.

MİCROSTRATEGY SAYIYI 90 BİN 531'E ÇIKARDI

Michael Saylor'ın paylaştığı resmi bilgilere göre, MicroStrategy, ortalama 52.765 dolardan 1 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldı. Firma satın alımın gerçekleşmesiyle yaklaşık 19.452 Bitcoin'i cüzdanına eklemiş oldu. Böylece firmanın sahip olduğu toplam Bitcoin miktarı 90 bin 531'e yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla da 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın almıştı.

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