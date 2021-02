Son dakika: MicroStrategy 1 milyar dolarlık Bitcoin satın alımı gerçekleştirdi!

MicroStrategy firması kripto para dünyasında dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle ABD'li yazılım şirketinin CEO'sunun Bitcoin hakkında yaptığı açıklamalar gündemin üst sıralarında yerini almıştı. MicroStrategy CEO'su Michael Saylor, paylaştığı yeni bir tweet ile şirketin Bitcoin satın aldığını açıkladı.

Michael Saylor'ın paylaştığı resmi bilgilere göre, MicroStrategy, ortalama 52.765 dolardan 1 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldı. Firma satın alımın gerçekleşmesiyle yaklaşık 19.452 Bitcoin'i cüzdanına eklemiş oldu. Böylece firmanın sahip olduğu toplam Bitcoin miktarı 90 bin 531'e yükseldi.

MicroStrategy has purchased an additional ~19,452 bitcoins for ~$1.026 billion in cash at an average price of ~$52,765 per #bitcoin. As of 2/24/2021, we #hodl ~90,531 bitcoins acquired for ~$2.171 billion at an average price of ~$23,985 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/FbsRYhXEhn