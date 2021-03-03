Uzmanı açıkladı: İşte altının yükselmemesinin nedeni!

Altın fiyatları, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard'ın enflasyon hedefleri, işsizlik ve ekonomik durum hakkında yaptığı açıklamalardan etkilenerek yatay seyretmeye devam ediyor. Brainard açıklamasında, ekonominin işsizlik ve enflasyon hedeflerinden hala çok uzakta olduğunu ve merkez bankasının varlık alım programını azaltması için gereken koşulların sağlanmasının zaman alacağını söyledi. Öte yandan ABD tahlil faizlerindeki artıştan dolayı sert düşüş kaydeden altın fiyatları yatırımcıların Fed yetkililerinin yorumlarına odaklanmasıyla birlikte toparlandı. Bu süreçte gram altın ise küresel altın fiyatlarını ve dolar/TL kurundaki yükselişi takip etmeye devam ediyor. Altın fiyatları güncel yorumlar haberimizde.

TAHVİL FAİZLERİ DÜŞERSE ALTIN YÜKSELEBİLİR

ABD Hazine tahvili faizinin geçen hafta bir yılın zirvesine tırmanmasıyla, merkez bankasının bu artışın ekonomik toparlanmaya zarar vermemesi için adım atacağına dair spekülasyonlar da artmıştı. Guardian Gold İş Geliştirme Yöneticisi John Feeney altın değerlendirmesinde, "Tahvil piyasasında yaşanan gelişmeler şüphesiz Fed’in de dikkatini çekiyordur. Eğer tahvil faizlerinin artmasını engellemek için bir adım atılacak olursa altın fiyatlarının yeniden yükseldiğini görebiliriz." ifadelerini kullandı.