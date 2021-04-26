Narkasa kapanır mı, güvenilir mi? Narkasa yorumları

2021 Ocak ayından bu yana Türkiye’de hizmet veren Narkasa, diğer yandan dünya çapında kullanımda olan bir kripto para borsası. Ancak Thodex, Vebitcoin ve GoldexCo.in’in kapanması, Narkasa’nın da güvenilirliğine dair bir endişe doğurdu. Peki, Narkasa kapanır mı? Yorumlar nasıl? İşte ayrıntılar…

NARKASA NEDİR?

2021 yılı Ocak ayında Türkiye’de hizmet vermeye başlayan Narkasa, aynı zamanda dünya genelinde 156 ülkede kullanıcıya sahip. Firma, hızlı ve güvenli kripto para alım satım hizmetinin öncüsü olmayı amaçlıyor. Narkasa bu yüzden ilk önce diğer Türk borsaların tersine yabancı kullanıcılara hizmet vererek global ölçekli bir borsa olma yolunda adım attı ve 12 farklı dilde hizmet sunmaya başladı.

NARKASA GÜVENLİ Mİ?

Narkasa, güvenilirlik konusunda Türkiye’de güvenli kripto para alım satım platformu olarak konumlanmış durumda. Firmanın bu güvenilirlik iddiası ise sadece kendileri tarafından değil uluslararası güvenilir kripto para derecelendirme kuruluşu Cer.live tarafından da teyit ediliyor. Zira, Narkasa.com siber güvelik sırasında Türkiye’de 1. sırada, dünyada 42. sırada yer alıyor.