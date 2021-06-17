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NFT nedir? NFT nasıl üretilir, nasıl kullanılır?

17.06.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paraların yükselişiyle adından söz ettirmeye başlayan NFT'nin ne anlama geldiği merak ediliyor. NFT'ler blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanıyor. Birçok kişinin, fotoğraflarını NFT'ye dönüştürüp binlerce dolar hatta bazen milyonlarca dolar karşılığında satmasının ardından "NFT nedir?" , "NFT nasıl üretilir, nasıl kullanılır?" soruları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

NFT nedir? NFT nasıl üretilir, nasıl kullanılır?

Son dönemlerin popüler konularından birisi de NFT (Non- Fungible- Token) olarak karşımıza çıkıyor. En son, NFT'ye dönüştürülen "Doge" 4 milyon dolara satılmış ve bu miktar ile NFT dünyasında şu zamana kadar satılan en pahalı NFT olmuştu. Peki NFT nedir? NFT nasıl üretilir, nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar...

NFT NEDİR?

NFT (Non-Fungible-Token), değiştirilemez ve takas edilemez. Bu açıdan biricik olma değeri taşırlar. Örnek vermek gerekirse herhangi bir sanatçı veya kişi, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde bu NFT'lerin değiştirilmesi söz konusu değildir. NFT'lerin özel dijital imzası olur ve bu imza ile telif hakkı korunur. Öte yandan söz konusu NFT'den yapılan satış ile her seferinde NFT sahibine telif hakkı ücreti kripto ile ödenir.

NFT, takas edilemez jetonlar anlamına gelir. Sanat eserlerinin dijitale dönüşmesi ve dijitalde satılması demektir. En önemli özelliği tek (biricik) olmasıdır. NFT'ler blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanır. Bitcoin, ethereum gibi kripto paralar da blok zinciri teknolojisini kullanmaktadır.

"Biricik" olma konusunu açacak olursak Leonardo da Vinci'nin eseri Son Akşam Yemeği'ni veya Mona Lisa'yı birçok yerde görebiliriz. Telefon kaplarında, kıyafet tasarımında, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda... Ancak bu eserlerin her zaman "biricik" orijinali bulunacaktır ve diğerleri yalnızca kopyadır. Biricik eserleri değerli yapan budur. NFT'ler de benzer şekilde tek ve eşsizdir, birbirlerinin kopyası olamazlar.

NFT nedir? NFT nasıl üretilir, nasıl kullanılır?

NFT NASIL ÜRETİLİR, NASIL KULLANILIR?

NFT'ler ERC-721 token standardına göre üretilirler. ERC-721, Ethereum geliştiricileri tarafından hazırlanmıştır. NFT üretmek için kripto para cüzdanına sahip olmak gerekir. Dosya belirtilen platformlar yoluyla IPFS sistemine yüklenir. Ardından NFT'nin değiştirilemez parametreleri belirlenir.

NFT’den ne kadar üretileceği, fiyatının ne olacağı, bir sonraki satışında size ne kadar pay ödenmesi gerekeceği gibi konular halledilir. Bunun ardından blockchain ağının işlem ücreti ödenir ve NFT üretilir. İşlem bitince NFT'ler cüzdanınıza aktarılır ve tüm blok zincirinde kayıt altında olur.

NFT'ler birçok sektöre uyarlanabilir. Yalnızca sanat eserlerini satılmaz. Bazı ünlüler sesini veya fotoğrafını NFT olarak sattı. Sanal dünyada yaratılan bir çok şey NFT olarak satılabilir. Örneğin Amerika'da, sanal dünyada tasarlanan 3 boyutlu ev 500 bin dolardan alıcı bulmuştu.

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