Son dönemlerin popüler konularından birisi de NFT (Non- Fungible- Token) olarak karşımıza çıkıyor. En son, NFT'ye dönüştürülen "Doge" 4 milyon dolara satılmış ve bu miktar ile NFT dünyasında şu zamana kadar satılan en pahalı NFT olmuştu. Peki NFT nedir? NFT nasıl üretilir, nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar...

NFT NEDİR?

NFT (Non-Fungible-Token), değiştirilemez ve takas edilemez. Bu açıdan biricik olma değeri taşırlar. Örnek vermek gerekirse herhangi bir sanatçı veya kişi, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde bu NFT'lerin değiştirilmesi söz konusu değildir. NFT'lerin özel dijital imzası olur ve bu imza ile telif hakkı korunur. Öte yandan söz konusu NFT'den yapılan satış ile her seferinde NFT sahibine telif hakkı ücreti kripto ile ödenir.

NFT, takas edilemez jetonlar anlamına gelir. Sanat eserlerinin dijitale dönüşmesi ve dijitalde satılması demektir. En önemli özelliği tek (biricik) olmasıdır. NFT'ler blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanır. Bitcoin, ethereum gibi kripto paralar da blok zinciri teknolojisini kullanmaktadır.