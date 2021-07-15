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Ontology (ONT) coin nedir? ONT coin nereden alınır? ONT Coin güvenli mi?

15.07.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde kripto paralardaki çeşitliliğin giderek artması, yatırımcılar tarafından birçok kafa karışıklığına neden olabiliyor. Yeni çıkan kripto para birimlerden biri Ontology (ONT) yani ONT coin. ONT Coin, kişilere gerçek hayat senaryoları ve işletmelerin, kendi blockchain üzerine kendi blockchain ağlarını kurmalarına olanak tanıyor. Peki nedir bu Ontology, ONT Coin? İşte ONT Coin yorumları…

Ontology (ONT) coin nedir? ONT coin nereden alınır? ONT Coin güvenli mi?

Ontology (ONT) coin, şirketlere ait blockchain ağlarının, ONT blockchain ağlarının üzerine inşa edilmesine ve kişisel verilerini ihlal etmeden etkileşim kurmaya olanak sağlıyor. Kripto para piyasasına her gün bir yeni kripto para eklenirken, bu çeşitlilik içerisindeki Ontology Coin de yatırımcılar tarafından dikkat çeken coinler arasında yer aldı. İşte ‘Ontology Coin (ONT) nedir?’ sorusunun cevabı…

Ontology (ONT) Coin nedir?

Ontology, şirketlere ait blockchain ağlarının Ontology'nin açık blockchain ağının üzerine inşa edilmesine, kişisel verileri ihlal etmeden etkileşime geçilmesine olanak sağlayan, çok çeşitli şirketlere ve projelere hizmet sunan karmaşık dağıtık bir güven protokolüdür.

ont coin

Ontology, kullanıma açılırken NEO blockchain üzerinde bir NEP-5 tokeni olarak başlamış, kendi ONT kripto para biriminde topluluğa dağıtım ve airdrop yapılması için popüler ilk token arzı (ICO) modelini seçmiştir.

Bu hamleyle birlikte, hem hızlıca organik fiyat artışı hem de tutkulu bir topluluğun oluşturulması sağlandı. Projenin, müteakip düzenleyici denetlemelerinden kaçınması da sağlanmış oldu.

ont coin4

Örneğin kısa bir süreliğine Ontology haber bültenine kayıt olan herkes, token, Binance gibi büyük borsalarda listelendikten kısa süre sonra ücretsiz biçimde, 10 dolarlık bir değere ulaşmış 1.000 adet ONT tokenine airdrop ile ulaştı.

Ontology, Temmuz 2018'de kendi mainnet hizmetini kullanıma açtı ve artık NEO blockchain'den bağımsız çalışıyor.

Ontology (ONT) Coin ne kadar?

ont coin3

Ontology’nin şu anki değeri 5,66 TL. 24 saatlik işlem hacmi ise ₺738,067,189. Ontology ONT Coin, son 24 saat içerisinde yüzde 36,58 değer kaybetti.

Anlık olarak CoinMarketCap sıralaması 93 ve piyasa değeri ₺4,960,905,540.77 TRY. Dolaşımdaki arz 876,616,316.00 ONT coin ve maksimum arzı ise 1.000.000.000 ONT coin.

Ontology (ONT) Coin kurucusu kim?

Ontology 2017 yılında kimi zaman "Çinli Ethereum" olarak adlandırılan NEO'yu da geliştiren Çin merkezli şirket OnChain tarafından kuruldu. Kurucu üyeleri içinde blockchain emektarları Jun Li (güncel CEO) dışında, NEO kurucu ortakları Da Hongfei ve Eric Zhang bulunuyor.

Ont coin2

Ontology (ONT) Coin güvenli mi?

Ontology ağı, tamamen merkeziyetsizdir ve bu yüzden saldırı düzenlenmesi için bağlı cihazların yarısından fazlasının etkilenmesi gerekir. Haliyle siber saldırılara karşı bir hayli dirençli.

Ontology (ONT) Coin nereden alınır?

Hem ONT hem de ONG, Coinbase hariç Binance ve OKEx gibi dünyanın önde gelen borsaları tarafından destekleniyor.

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