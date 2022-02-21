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Paribu coin ne zaman çıkacak? Paribu coin ön satış bilgileri neler? Paribu nedir?

21.02.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en çok tercih edilen kripto para alım satım borsası olan paribu geçtiğimiz yıl itibariyle üzerinde çalıştığı paribu coini çıkaracak. Bu haberin duyulmasıyla kripto para yatırımcılarının gözleri paribu coinin satışa sunulacağı tarihe çevrildi. Peki Paribu coin ne zaman çıkacak? Paribu coin ön satış bilgileri açıklandı mı? Paribu sahibi kim? İşte detaylar...

Paribu coin ne zaman çıkacak? Paribu coin ön satış bilgileri neler? Paribu nedir?

Son dönemde oldukça popüler olan kripto para piyasasında yenilikler devam ediyor. Paribu Türk yatırımcılarının kripto para alıp satmak için sıklıkla tercih ettiği borsalar arasında yer alıyor. Paribu borsasındaki kripto paralar TL üzerinden yatırımcıya sunuluyor. Paribu coinin çıkacağının duyurulmasının ardından konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

PARİBU COİN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Paribu Net, PRB adlı coin ile işleyiş sağlayacak. PRB coin sayesinde yatırımcılar, Paribu Net'te gerçekleşen işlemlerin ücretleri PRB ile ödeyecebileği gibi aynı zamanda PRB stake ederek onay mekanizmalarında ve ağın yönetiminde söz sahibi olabilme şansına sahip olacak. Paribu'nun coin'i PRB coin, insanların finans, Metaverse, oyun, kimlik yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi için akıllı sözleşmelerle etkileşime girmesinde rol oynayacak. Paribu coin'in ön satışının 21 Şubat 2022 Pazartesi tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi. Söz konusu duyurudan sonra ön satış fiyatının da 9 TL ve 12 TL olacağı belirtildi. PRB coin'lerin dağıtımı ise 1 Mart 2022'de yapılarak dolaşıma 14 milyon token sokulacak.

Paribu coin ne zaman çıkacak? Paribu coin ön satış bilgileri neler? Paribu nedir?

PRB'nin toplam arzı 600 milyon adet olarak belirlendi. PRB'den 500 milyon PRB, Paribu Net ağının başlatılmasıyla birlikte ilgili adreslere gönderildi. Kalan PRB'ler ise onaylayıcı ödülü olarak ayrıldı.

Stake imkanı bulunan PRB Coin ile staker'ler, aday doğrulayıcıya belirli miktarda PRB coin'i yatırabilir ve aday doğrulayıcının ana veya yedek doğrulayıcı olması durumunda blok ödüllerinin bir kısmına sahip olabilir. Bir staker, her doğrulayıcı seçim döneminde yalnızca bir aday doğrulayıcıya yatırım yapabilir ve ödüllerini istedikleri zaman isteyebilir. Stakerın stake edilen miktarı geri çekmek istemesi durumunda talep oluşturarak 3 gün ((3 24 60 * 60) /5 = 51840 blok, blok süresi 5 saniyedir) bekleyecek.


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Anahtar Kelimeler:
Kripto para Paribu
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