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Paycell'de kripto para dönemi başladı!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 24.02.2021 15:03 | Son Güncelleme

Paycell işlem portföyüne dijital varlıkların alım satımına ilişkin ödeme hizmetlerini de dahil etti.

Paycell'de kripto para dönemi başladı!

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Paycell’e eklenen yeni özellik sayesinde bundan böyle kullanıcılar uygulama üzerinden Colendi AŞ tarafından sunulan kripto para alım-satım hizmetlerinden yararlanabilecek.

Yatırım amaçlı dijital varlık alım satım hizmeti sunan bu özellik ile kullanıcıların aldıkları varlıklar, bu alanda dünyanın önde gelen kuruluşlarından olan Coinbase bünyesinde güvenle saklanacak.

YATIRIM AMACIYLA KULLANILACAK

Paycell uygulaması aracılığıyla alınan kripto varlıkların başkasına transferine izin verilmediğinden, kripto varlıklar güvenli şekilde sadece yatırım amacıyla kullanılabilecek.

Müşteri talep ve ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen bu servis ile Paycell kullanıcıları uygulama üzerinden kripto varlıkları 7/24 alıp satabilecek. Diğer Paycell hizmetlerinde olduğu gibi bu servisten de tüm operatör müşterileri faydalanabilecek.

(AA)

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