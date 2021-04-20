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Polkadot (DOT) nedir? Polkadot (DOT) ne kadar? Polkadot (DOT) yükselir mi? İşye yorumlar…

20.04.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polkadot (DOT), merkeziyetsiz bir kripto para birimidir. DOT, bağımsız işlem gören blockchain tabanlı ağları, birbirine bağlayarak güvenli bir veri alışverişi sağlamayı amaçlıyor. Polkadot (DOT), 20 Nisan itibariyle güne $35,8969 seviyesinde başlarken, günün ilerleyen saatlerinde %15,55 azalışla $31,9346 seviyesine kadar gerilemiştir. Kripto paralar üzerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan düşüş trendinden, Polkadot (DOT) da etkilendi.

Polkadot (DOT) nedir? Polkadot (DOT) ne kadar? Polkadot (DOT) yükselir mi? İşye yorumlar…

Polkadot (DOT) şu an için 31 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Polkadot (DOT), 5 Nisan tarihinde en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından, bir fiyat düzeltmesine gitti. DOt, kritik seviye olan 40 dolarlık barajı ile dikkat çekiyor. Polkadot (DOT) nedir? Polkadot (DOT) ne kadar? Polkadot (DOT) yükselir mi? İşye yorumlar…

POLKADOT (DOT) NEDİR?

Polkadot (DOT), bağlı olduğu bir merkez bulunmayan internet sitelerini, halka açık veya özel izne gerek duyulmayan ağları birbirine blockchain ile bağlayan ve tamamen merkeziyetsiz bir internet zinciri kurmayı amaçlamaktadır.

Polkadot sisteminde üç amaca hizmet eden DOT isimli bir kripto para birimi vardır.

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Polkadot (DOT) bağımsız işlem gören blockchain ağlarını birbirine bağlayarak güvenli bir şekilde veri ve bilgi alışverişi yapabilmelerini amaçlamaktadır. Bu sistem sayesinde dışarıdan gelebilecek müdahalelere karşı dirençli bir internet kullanımı oluşturulacaktır.

Polkadot sisteminin sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır. Polkadot parçalanmış birçok ağdan meydana gelmektedir. Paralel birçok ağ sayesinde yapılan işlemlerin yavaşlaması gibi sorunlar yaşanmamaktadır.

Polkadot ağı üzerinden işlem yapan kullanıcılar bu ağı kendi ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn edebilecekleri özelleştirme yetkileri bulunmaktadır.

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Tüm internetin bir zincir üzerinden işlenmesi ile Polkadot bir geliştiricinin sunduğu bir işlemi farklı bir geliştiricinin kodu ile birleştirerek hem bir bütünlük hem de ekosistemin büyümesine fayda sağlamaktadır.

Polkadot ağında bulunan tüm projelerin istedikleri gibi bir geliştirme yapma hakları vardır. Bu değişimler sayesinde sistem sürekli güncel ve mükemmel bir hal alacaktır. Güncellemelerin sürekli açık olması ve bunları kullanıcılarının yapabilmesi sistemi her zaman güncel tutacaktır.

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POLKADOT (DOT) NE KADAR?

Güne $35,8969 ile başlayan Polkadot, 20 Nisan itibarıyla %15,55 azalışla $31,9346 seviyesinde bulunuyor. Polkadot, 25 Mart tarihinde $30,3753 ile son bir ayın en düşük, 5 Nisan tarihinde ise $44,0311 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Polkadot $31,9346 ve ₺263,3000'ye karşılık gelmektedir.

Polkadot’un tarihindeki düşük değeri, 20 Ağustos 2020’de 2,69 dolar; en yüksek değeri ise, 1 Eylül 2020’de 6,84 dolar olarak gözlemlenmiştir. Toplam arzı 1.066.771.006 DOT olan kripto paranın dolaşımdaki arzı ise, 985.822.618 DOT’tur. Piyasa değeri ise $31.662.692.584’dır.

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POLKADOT (DOT) YORUMLARI

  • “Parachain’ler, Polkadot’un tamamen işlevsel bir ağ olacağı ve projelerin nihayet gelip parachain’lerini Polkadot’un üzerine yerleştirebileceği anlamına gelecek. Bu yakın zamanlı kripto para tarihinin en çok beklenen güncellemelerinden birinin sadece birkaç ay içinde gerçekleşeceği anlamına geliyor. Polkadot ağına dağıtılmaya hazır birkaç yüz kripto para birimi protokolü zaten var. Bu inanılmaz…
  • DOT, ABD doları karşısında 35.00 dolar ve 36.00 dolar zemininin üzerinde tutuyor.
  • Fiyat, 35.00 dolarlık desteğin ve 100 basit hareketli ortalamanın (4 saatlik) üzerinde iyi bir şekilde işlem görüyor.
  • DOT/USD paritesinin 4 saatlik grafiğinde (Kraken verilerine göre) 35.80 dolara yakın destekle oluşan büyük bir yükseliş trendi çizgisi var.
  • Parite, 39.50 dolar ve 40.00 dolar direnç seviyelerini temizlediğinde güçlü bir ralli başlatabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım amaçlı yapılan işlemler kişilerin kendi sorumluluklarındadır.

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