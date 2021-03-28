RAMP coin nedir? RAMP hakkında merak edilenler

RAMP coin, Binance Smart Chain altyapısını kullanmasıyla büyük bir avantaja sahip olan bir kripto para birimidir. Kripto para birimi Binance altyapısının sayesinde RAMP, Binance borsasında listelenmiştir. Ramp coin gibi projelerde, Binance Smart Chain kapsamında yer alınca er ya da geç borsaya da giriş yapılmaktadır. Bu sebeple RAMP coin ve buna benzer projeleri takip etmek de yatırımcılar için oldukça faydalı olacaktır.

RAMP COIN NEDİR?

RAMP, merkezi bulunmayan bir finans projesi olarak karşımıza çıkar. Yatırımcılar, RAMP projesinde pasif olarak staking işlemi yapabilirler. Kripto para biriminin RAMP projesi ile kullanıcılar daha iyi gelir elde etme imkanı bulurlar. RAMP, ERC20 tabanına kullanmaktadır. Şirket son olarak önemli bir adım daha atmış ve 1 Mart tarihinden itibaren Binance Smart Chain sistemine geçmiştir.

RAMP DeFi , Ethereum dışı ( ETH ) kullanıcıların ETH platformlarında token hisselerine izin vererek DeFi'nin benimsenmesini artırmayı amaçlayan merkezi olmayan bir protokoldür ; Aynı zamanda Ethereum kullanıcıları RAMP protokolü ile etkileşime girebilir ve verimlerini artırabilir.