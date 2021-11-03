Ripple'da önemli yükseliş! 3 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 3 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. ABD'nin en büyük bankası JP Morgan, Bitcoin için adil değerin 35 bin dolar olduğunu ifade etti. Ancak buna rağmen büyük bir düşüş yaşanmaması durumunda 2022’de Bitcoin fiyatının 100 bin dolar seviyesini görebileceği hedefinin sürdürülebilir olduğunu söyledi.

3 Kasım Çarşamba haftanın üçüncü günü Bitcoin'de %2,49 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Bitcoin önceki günlerde 60 bin doların üzerine çıkmıştı. Peki 3 Kasım 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

3 KASIM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

3 Kasım haftanın üçüncü günü Bitcoin güne %2,49'luk bir değer artışı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 62.995,6 yani 605.154,74 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 62.762,5 - 63.508,6 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $36,39B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%4,40'lık bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 4.556,35 yani 43.788,35 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %0,30'luk bir değer artışı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,271800 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,270128 - 0,275279 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $2,32B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %11,66'lık bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $1,23231 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,12586 - 1,23390 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $4,75B.

