FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Ripple'da önemli yükseliş! 3 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 3 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Ripple'da önemli yükseliş! 3 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 3 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

03.11.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Kasım haftanın üçüncü gününde Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin'de bugün artış yaşandı. Bitcoin bugün %2,49 seviyesinde değer kazandı. Peki 3 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 3 Kasım Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Ripple'da önemli yükseliş! 3 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 3 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. ABD'nin en büyük bankası JP Morgan, Bitcoin için adil değerin 35 bin dolar olduğunu ifade etti. Ancak buna rağmen büyük bir düşüş yaşanmaması durumunda 2022’de Bitcoin fiyatının 100 bin dolar seviyesini görebileceği hedefinin sürdürülebilir olduğunu söyledi.

3 Kasım Çarşamba haftanın üçüncü günü Bitcoin'de %2,49 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Bitcoin önceki günlerde 60 bin doların üzerine çıkmıştı. Peki 3 Kasım 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

3 KASIM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

728xauto (82)

3 Kasım haftanın üçüncü günü Bitcoin güne %2,49'luk bir değer artışı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 62.995,6 yani 605.154,74 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 62.762,5 - 63.508,6 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $36,39B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

ethereum3

%4,40'lık bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 4.556,35 yani 43.788,35 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Bugün %0,30'luk bir değer artışı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,271800 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,270128 - 0,275279 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $2,32B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

ripple7

Bugün %11,66'lık bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $1,23231 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,12586 - 1,23390 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $4,75B.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hükûmetten ilk kez EYT adımı!Hükûmetten ilk kez EYT adımı!
PARTNERÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktıÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktı
Squid Game vurgunu: Değeri sıfırlandı Squid Game vurgunu: Değeri sıfırlandı
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Skandal paylaşım sonrası İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

Skandal paylaşım sonrası İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı

İtalyan basınından G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananı

Bakanlıktan doğal gaz zammıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan doğal gaz zammıyla ilgili açıklama

Moody's'ten tedirgin eden ekonomi açıklaması: Gelecek yılın ilk yarısında...

Moody's'ten tedirgin eden ekonomi açıklaması: Gelecek yılın ilk yarısında...

İşte en uygun sıfır otomobil fiyatları

İşte en uygun sıfır otomobil fiyatları

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! Fiyatlar uçuşa geçti

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! Fiyatlar uçuşa geçti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Doğal gaza zam!

Doğal gaza zam!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.