Ripple'da yükseliş sürüyor! 4 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 4 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Vatandaşlar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. ABD'nin en büyük bankası JP Morgan, Bitcoin için adil değerin 35 bin dolar olduğunu, buna rağmen büyük bir düşüş yaşanmaması durumunda 2022’de Bitcoin fiyatının 100 bin dolar seviyesini görebileceği hedefinin sürdürülebilir olduğunu söylemişti. 4 Kasım Perşembe haftanın dördüncü günü ise Bitcoin'de %-0,29 seviyesinde değer kaybı meydana geldi. Bitcoin önceki günlerde 60 bin doların üzerine çıkmıştı. Peki 4 Kasım 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

4 KASIM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

4 Kasım haftanın dördüncü günü Bitcoin güne %-0,29'luk bir değer kaybı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 62.636,5 yani 605.710,41 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 62.293,8 - 63.077,6 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $35,58B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%0,81'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 4.574,33 yani 44.256,07 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %0,85'lik bir değer kaybı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,268546 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,266477 - 0,270796 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $1,99B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %3,08'lik bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $1,22778 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,19643 - 1,25508 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $6,23B.

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