Ripple'dan çarpıcı savunma: Milyarlarca dolar değer kaybetmemize sebep oldular!

Son 24 saat içinde 55,321.85 ve 58,363.31 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.57 düşüşle 55,653.92 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.71 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 33 milyar dolar düşüşle 1.0 trilyon 38.89 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 1.60 düşüşle 3,400.93 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 22.71 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 392.42 milyar dolara geriledi.

BNB'NİN HACMİ DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.90 düşüşle 616.62 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 0.76 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 94.13 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon 316.29 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.