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Ripple'dan çarpıcı savunma: Milyarlarca dolar değer kaybetmemize sebep oldular!

07.05.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Perşembe günü başlayan yükselişini sürdürdü ve 58 bin dolara ulaştıktan sonra yönünü yeniden aşağıya çevirdi ve 55,300 dolar düzeyine kadar indikten sonra, buradan sekerek, 55,600 doların üzerine döndü.

Ripple'dan çarpıcı savunma: Milyarlarca dolar değer kaybetmemize sebep oldular!

Son 24 saat içinde 55,321.85 ve 58,363.31 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.57 düşüşle 55,653.92 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.71 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 33 milyar dolar düşüşle 1.0 trilyon 38.89 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 1.60 düşüşle 3,400.93 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 22.71 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 392.42 milyar dolara geriledi.

BNB'NİN HACMİ DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.90 düşüşle 616.62 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 0.76 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 94.13 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon 316.29 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen genel satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 65 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden altı birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 9,620 kripto para biriminin işlem gördüğü 371 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44.7'sini Bitcoin, yüzde 16.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 298 milyar dolar düzeyindeydi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"Latin Amerika'nın en büyük e-ticaret platformu olan Mercado Libre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na ( SEC ) 2021'in ilk çeyreğinde 7,8 milyon dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu. Alınan BTC’ler Arjantin şirketini Bitcoin satın alan ilk büyük Latin Amerika şirketi yapıyor ve daha önce yetkililere varlıklarında BTC tuttuğunu duyuran MicroStrategy ve Tesla gibi özel bir şirketler kulübüne katıldığını gösteriyor.
"Uniswap v3 protokolün bugüne kadarki en güçlü sürümü olduğu açıklanırken bazı önemli özellikleriyle ilgili ayrıntılar verildi bunlar; Takas arayüzü artık alım satımları Uniswap v3 üzerinden yönlendirecek ve Uniswap v2'de daha iyi bir döviz kuru mevcut olduğunda bir uyarı sağlayacaktır. Ayrıca Likidite havuzu ara yüzü artık çoklu ücret katmanları ve konsantre likidite ile Uniswap v3 pozisyonlarının oluşturulmasını destekliyor.

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RIPPLE: SEC KRİPTO VARLIĞIMIZIN DEĞER KAYBETMESİNE NEDEN OLDU

"Ripple'ın avukatları, SEC'in kripto varlığının milyarlarca dolar değer kaybetmesine neden olduğunu savunarak davaya müdahale etmeye çalışan birkaç XRP sahibini destekleyen bir önergede bulunuyor. Ripple'ın avukatları, yatırımcıların bir dereceye kadar katılmalarına izin verildiğini söylüyor. Ayrıca SEC'i, örgütün amacının korumak olduğu menfaatleri açıkça göz ardı etmekle suçluyor.

"Grayscale Investments, New York Giants ile iş birliği yaparak ekibin "Resmi Dijital Para Birimi Varlık Yönetimi Ortağı" oldu. Kripto yatırımları devi Grayscale ve Ulusal Futbol Ligi takımı New York Giants ortak oldu ve bugün yayınlanan bir duyuruya göre 'New York metropol alanını desteklemeyi' taahhüt ediyor.

"ADA hissesinin lansmanı 4 Mayıs'ta Kraken'in resmi Twitter hesabında duyuruldu. Tweet'e göre, ilk yıllık stake ödülleri yüzde dört ile yüzde altı arasında olacak." (Grafik)

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