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Ripple - SEC mahkemesi | Ripple XRP davası ne zaman? Ripple, neden davalık oldu?

22.05.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Ripple XRP kripto para birimine açtığı dava, kripto para borsasına hakim olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her geçen gün yeni bir gelişmenin yaşandığı Ripple XRP – SEC arasındaki davanın ilk duruşması 21 Mayıs tarihinde yapıldı.

Ripple - SEC mahkemesi | Ripple XRP davası ne zaman? Ripple, neden davalık oldu?

Telekonferans ile yapılan dünkü davada, Ripple’ın XRP satışlarının menkul kıymet olup olmadığına ilişkin hukuki tavsiye kararları tartışıldı. Saat 14:00’de başlayan duruşma, birkaç saat sürdü.

RİPPLE – SEC DAVASI TARİHLERİ

  • 21 Mayıs 2021 günü Saat 14.00’de Ripple’ın, XRP Satışlarının menkul kıymet olup olmadığına ilişkin aldığı hukuki tavsiye kararlarına ilişkin taleplerini tartışmak için bir telekonferans gerçekleştirildi.

  • 27 Mayıs 2021 tarihinde ise Ripple’ın, SEC’in “Yasal Süreç Eksikliği ve Adil bildirim” iddialarına ilişkin verdiği cevaba SEC yeni bir yanıt verecek.

  • 4 Haziran 2021’de Brad Garlinghouse ve Chris Larsen’in davanın reddine ilişkin savunmalarına karşı SEC'in savunmasına yanıt verecek.

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Sürecin bu şekilde ilerleyeceğini belirten Filan, Ripple ortakları ve yabancı ülke borsalarından bilgi almak için talep edilen mutabakat zaptı konusunda hala bir karar verilmediğini ifade etti.

RİPPLE XRP DAVASI NEDİR?

SEC bir diğer adıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 22 Aralık'ta yayınladığı bir basın açıklaması ile Ripple Labs Inc. Şirketine dava açma karar aldığını duyurmuştu. SEC, dava dilekçesinde Ripple’ın şirketin işlerini finanse etmek için sermaye topladığını iddia etti.

Açılan davada 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilirken Ripple'ın 2013 yılından itibaren, XRP olarak bilinen dijital varlıkların ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satarak fon topladığı öne sürülüyor. Yani iddialara göre Ripple, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine dijital olan XRP ile yapıyor.

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İŞEMLERİ DURDURMA KARARI
XRP, Bitcoin ve Ethereum'dan sonra kripto para borsasında en çok rağbet gören kripto para birimlerinden biriydi. Kripto para platformu olan Bitstamp, yaptığı bir açıklama ile ABD'de bulunan müşterileri için XRP işlemlerini ve mevduatlarını 8 Ocak 2021'de durduracağını açıklamıştı. Bitstamp'in yanı sıra ABD'de Bitwise ve Hong Kong da OSL de XRP işlemlerini durduruyor.

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JED MCCALEB İDDİALARI DİKKAT ÇEKİYOR
Ripple yatırımcıları birçok sosyal ağda önemli bir iddiayı da dile getirmişti. Elinde yüklü miktarda XRP bulunduran JED McCaleb'in düzenli olarak elindeki XRP'yi sattığı iddiası, sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. JED McCaleb'in Ripple ile anlaşması gereği belirli bir miktar satış yapabildiği ve bunun da XRP değerinin yükseldiği anlarda gerçekleştirdiği kulislerde konuşulan iddialar arasında bulunuyor.

JED McCaleb, Ripple'dan geçtiğimiz dönemde ayrılmış, yeni bir kripto para birimi oluşturarak Stellar Lumens'i kurmuştu

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