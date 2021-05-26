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Ripple XRP davası ne zaman, sonucu belli oldu mu? Ripple davasında son gelişmeler...

26.05.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para yatırımcıları ve vatandaşların merakla takip ettiği Ripple XRP davasının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Ripple XRP davası ne zaman ve Ripple davası sonucu ne gibi sorular sorgulanmaya devam ediliyor. Peki Ripple XRP davası ne zaman, sonucu belli oldu mu? Ripple davasında son gelişmeler...

Ripple XRP davası ne zaman, sonucu belli oldu mu? Ripple davasında son gelişmeler...

Ripple XRP davasının ne zaman gerçekleşeceği kripto para piyasasıyla ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Ripple XRP ve SEC arasındaki dava ne zaman ve Ripple davası sonucu ne gibi sorular merak konusu oldu. Peki Ripple XRP davası ne zaman ve Ripple davası sonucu belli oldu mu?

RİPPLE XRP DAVASI NE ZAMAN? RİPPLE DAVASI SONUCU BELLİ OLDU MU? RİPPLE DAVASINDA SON GELİŞMELER...

En çok takip edilen kripto paralardan olan Ripple XRP ve SEC arasında dava süreci devam ediyor. Önceki gün yapılmış olan toplantının sonrasında yeni bir dava görülecek. 21 Mayıs tarihinde TSİ saat 14.00’de Ripple’ın, XRP satışlarının menkul kıymet olup olmadığına ilişkin almış olduğu hukuki tavsiye kararlarına ilişkin taleplerini tartışmak amacıyla tele konferans yapılacağı iddia ediliyor.

Dava sonucu merakla beklenen Ripple küresel bir ödeme ağıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir para biriminin saniyeler içerisinde, oldukça uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlamaktadır. Şu anda Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödeme yapmak için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde onlarca bankayla beraber çalışmaktadır. Popüler kripto para birimi Bitcoin büyük bir ödeme yöntemidir, fakat Ripple gibi bir kişiden diğerine para göndermenin hızlı bir yolunu sunmamaktadır.

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Kripto para
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