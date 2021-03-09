Ripple (XRP) ile MoneyGram ortaklığını sonlandırdı! İşte Ripple'ın açıklaması

ABD merkezli uluslararası para transfer şirketi MoneyGram SEC davasından dolayı Ripple ile ortaklığını iptal ederek gündem oldu. ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ripple'a açtığı dava henüz sonuçlanmamışken alınan bu karar Ripple tarafından olumsuz hava estirdi.

RIPPLE & SEC DAVASININ SONUÇLANMASI BEKLENECEKTİ

Ripple - MoneyGram ortaklığı 2019 yılının haziran ayından 2023'ün Temmuz ayına kadar devam edecek anlaşma yapmıştı. Geçtiğimiz aralık ayında SEC'in Ripple davasına ilişkin yaptığı duyurunun ardından durumu inceleyen şirket, ilk duruşmanın arkasından 23 Şubat tarihinde ortaklığını askıya aldığını duyurarak kripto para yatırımcılarını şaşırtmıştı.

Ripple tarafından yapılan duyuruda MoneyGram'la iş ortaklığının bittiği açıklandı. Açıklamada, gelecekte iş ilişkilerinin tekrar gözden geçirilerek yeniden iş ortaklığı kurulabileceği detayı da belirtildi.

RIPPLE'DAN MONEYGRAM'A TEŞVİK DESTEĞİ

2019'dan bu yana birlikte çalışan şirketin son durumu merak konusu oldu. Ripple'ın ödeme çözümü RippleNet'i kullanan MoneyGram bu sayede ödeme kolaylığı görüyordu. Ripple şirketi bu konuda MoneyGram'a destek sağlamış, teşvikler sunarak; 2019'da ise 11,2 milyon dolar, 2020'de 50,2 milyon dolar yatırım yapmıştı.