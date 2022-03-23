Rusya, Kuzey Kore'yi örnek aldı! Kripto para ve Bitcoin...

Bir ay önce Ukrayna’yı işgale başlayan Rusya öncelikli olarak SWIFT sisteminden çıkarılmış ve ağır ekonomik yaptırımlara maruz bırakılmıştı. ABD yaptırımları altında olan İran, Venezuela ve Kuzey Kore gibi ülkelerin bu yaptırımları kripto para yolu ile deldiği bilinirken Rusya'nın da blockchain teknolojisini kullanarak yapılan yaptırımları minimuma indirmesi öngörülmüştü. Bu kapsamda Rusya’da vatandaşlar, tasarruflarını koruyabilmek ve yurt dışına para transfer edebilmek için kripto paralara yoğun ilgi gösteriyor.

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance verilerine göre, Ukrayna’da savaşın başlamasından bir gün önce, 23 Şubat’ta, Rus rublesiyle işlem yapılan Bitcoin (BTC) hacmi yaklaşık 100 BTC düzeyindeydi. Savaşın başladığı 24 Şubat’ta ise bu rakam yüzde 330 artışla 430 BTC’ye çıkarken, 7 Mart’ta 500 BTC’ye yükseldi. “Sabit coin” olarak tanımlanan Tether’da ruble ile yapılan işlemler de 23 Şubat’a kıyasla yüzde 400 artarak 28 Şubat’ta 35 milyon dolara çıktı.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre Rusların kripto para birimleriyle yıllık işlem hacmi yaklaşık 5 milyar dolar düzeyindeyken, bazı uzmanlara göre ise Rusya vatandaşlarının sahip oldukları toplam kripto varlıklar yaklaşık 200 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

RUS YETKİLİLERİN KRİPTO PARALARA YAKLAŞIMI DEĞİŞTİ

Rusya’da savaş öncesinde kripto paraların ülkede tümüyle yasaklanması gündeme gelirken, yetkililerin artık bu alana yönelik yaptıkları ılımlı açıklamalar da dikkati çekiyor. Son olarak ülkenin en büyük bankası Sberbank’a dijital finansal varlıkları ihraç ve takas etme lisansı verilirken, Rus hükümeti, ülkede kripto para madenciliği yapanlara yönelik yasakların gelmeyeceğini aksine bu sektöre yönelik mevzuatların geliştirilmesi gerektiğini duyurdu.

Rusya’da uygulamaya konulan sermaye kontrolleri nedeniyle vatandaşların yurt dışına döviz gönderilmesi yasaklanırken, kripto para piyasalarına yönelik gönderilere ise herhangi bir kısıtlama getirilmedi. Batılı ülkeler de Rusya’nın kripto paralarla yaptırımları delebileceği endişesiyle bu alanda çeşitli kısıtlamalar getirmek istiyor.

BINANCE YASAK GETİRMEDİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da dün yaptığı açıklamada, kripto paraların Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmekte kullanıldığını söyledi. Ancak Rusya’daki en yaygın kripto para borsası Binance’ten yapılan açıklamada, yaptırımların, kripto paraların “felsefesine” aykırı olduğu gerekçesiyle Rusya’daki vatandaşların varlıklarına veya işlemlerine yönelik bir yasak getirilmeyeceği bildirildi.



