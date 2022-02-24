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Rusya-Ukrayna krizi kripto paraları derinden sarstı! Polygon ve Polkadot çakıldı! 24 Şubat Polygon ve Polkadot ne kadar?

24.02.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna krizinde Rusya’nın işgali başladı. Rus ordusu Donbass bölgesine ilerlerken gerilim, piyasaları tepe taklak etti. Önde gelen kripto paralardan olan Polygon ve Polkadot'da ciddi değer kaybı meydana geldi. Uzun süredir düşüşte olan Polygon ve Polkadot Rusya Ukrayna savaşı ile iyice değer kaybederken altın ve dolar yukarı yönlü seyretti. İşte 24 Şubat Polygon ve Polkadot fiyatı...

Rusya-Ukrayna krizi kripto paraları derinden sarstı! Polygon ve Polkadot çakıldı! 24 Şubat Polygon ve Polkadot ne kadar?

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle altın ve dolarda yükseliş görülürken kripto paralar eridi. Ons al,tın yüzde 1,76 değer kazanırken kripto para piyasasına düşüş hakim oldu. Bitcoin yüzde 5,1, Ethereum yüzde 8,07, Dogecoin ise yüzde 15,27 geriledi. Polygon ve Polkadot'da da yüzde 10'a varan gerileme görüldü. Peki 24 Şubat Polygon ve Polkadot ne kadar?

24 ŞUBAT POLYGON VE POLKADOT NE KADAR?

Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla kripto para piyasasında deprem yaşandı. Yüzde değer kaybeden Polygon 1,29 dolar oldu. Polygon geçtiğimiz günü 1,43 dolardan kapatmıştı. Geçtiğimiz günü 15,93 dolardan kapatan Polkadot ise savaş kriziyle yüzde 9,69 değer kaybetti ve 14,39 dolara kadar geriledi.

Rusya-Ukrayna krizi kripto paraları derinden sarstı! Polygon ve Polkadot çakıldı! 24 Şubat Polygon ve Polkadot ne kadar?

BİTCOİN, ETHEREUM, DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bitcoin 35 bin 300 dolar, Ethereum 2 bin 368 dolar, Dogecoin ise 0,11 cent oldu.

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKACAK MI?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 3. dünya savaşının çıkıp çıkmayacağını akıllara getirdi. Putin Ukrayna ordusuna silahlarını bırakıp evlerine dönme çağrısı yaptı. NATO ve AB, Rusya'yı kınadı. ABD ve Avrupa Birliği, olası Rusya işgalinden sonra Ukrayna’ya asker desteğinde bulunmayacaklarını ancak Rusya'ya ciddi yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu. Savaşın ve diğer ülkelerin tutumu ilerleyen zamanlarda netlik kazanacak.

PUTİN UKRAYNA ORDUSUNA SESLENDİ

ABD Başkanı Biden, saldırının nedeniyle ölüm ve yıkımlarının sorumlusunun Rusya olduğunu belirtirken Putin Ukrayna ordusuna seslendi, Kiev'in emirlerine uymamalarını istedi ve, "Onun emirlerine uymayın! Derhal silahlarınızı bırakıp evinize gitmenizi rica ediyorum. Ukrayna ordusunun bu şartı yerine getiren tüm askerleri, savaş bölgesinden serbestçe ayrılabilecek ve ailelerinin yanına dönebilecekler." dedi.

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