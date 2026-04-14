Son 4 haftanın zirvesinde! Alımlar arttı

ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik iyimserliğin etkisiyle riskli varlıklarda görülen yükseliş, kripto para piyasasına da yansıdı. Bitcoin, dört haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

SON 4 HAFTANIN ZİRVESİNİ TEST ETTİ

Bitcoin, 74.901 dolara kadar yükselerek 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Daha sonra kısmi geri çekilme yaşayan kripto para, 74.400 dolar civarında dengelendi.

Piyasadaki genel yükselişle birlikte Ethereum da yüzde 5 değer kazanarak 2 bin 370 dolara çıktı.



RİSK İŞTAHINI ARTIRDI

Fiyatlardaki artışta, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış görüşmeleri için girişimde bulunduğunu açıklaması etkili oldu. Bu gelişme, Hürmüz Boğazı'nda devam eden gerilime rağmen piyasalarda risk iştahını artırdı.

Asya borsalarında da benzer şekilde yükseliş görüldü.

GÜÇLÜ PERFORMANS GÖSTERDİ

Ekim ayında 126 bin dolarla zirve yapan Bitcoin, son iki ayda dar bantta hareket etmesine rağmen ABD-İran geriliminin başladığı şubat sonundan bu yana birçok geleneksel yatırım aracını geride bıraktı.

ALTIN YÜZDE 10 DEĞER KAYBETMİŞTİ

Bu süreçte Bitcoin yüzde 10'dan fazla değer kazanırken, altın yaklaşık yüzde 10 geriledi. S&P 500 ise aynı dönemde yatay bir seyir izledi.



ŞİRKETLERİN KRİPTO ALIMI YÜKSELİYOR

Analistler, fiyatlardaki yükselişte jeopolitik gelişmelerin yanı sıra kurumsal talebin de etkili olduğunu belirtiyor.

ETF'lere 1 milyar doların üzerinde giriş yaşanırken, şirketlerin kripto para alımlarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Strategy şirketinin portföyüne 14 bin Bitcoin eklediği de belirtiliyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi