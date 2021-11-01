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Son dakika: Binance, para çekim işlemlerini geçici olarak durdurdu

01.11.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En çok kullanılan kripto para borsalarının içinde yer alan Binance, ağlarındaki yoğunluk ve birikmeden dolayı geçici olarak para çekim işlemlerini askıya aldığını açıkladı.

Son dakika: Binance, para çekim işlemlerini geçici olarak durdurdu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan Binance, tüm para çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

BINANCE'DAN PARA ÇEKİMİ YAPILAMIYOR

Binance, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir birikme nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktık. Ekibimiz bunun üzerinde öncelikli olarak çalışıyor" ifadelerinde bulundu.

Para çekme işlemlerinin ne zaman açılacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

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