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SON DAKİKA | Binance para cezası! Kripto para platformlarıyla ilgili bir ilk! MASAK tespit etti

25.12.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para platformlarıyla ilgili son dakika haberi geldi. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) tespit etilen ihlaller sonucunda BN Teknoloji şirketine (Binance) para cezası kesildi. Söz konusu karar, bu alanda kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor. İşte kripto para platformu Binance'a kesilen para cezasıyla ilgili son dakika bilgileri...

SON DAKİKA | Binance para cezası! Kripto para platformlarıyla ilgili bir ilk! MASAK tespit etti

Son Dakika Haberi: Kripto para platformu Binance'a 8 milyon lira idari para cezası kesildi. Söz konusu ceza, Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limitten uygulandı. Edinilen bilgiye göre, söz konusu karar, bu alanda kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti.

Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamıştı.

Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.

(AA)


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Ceza Kripto para
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