FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Son dakika: Bitcoin 45 bin doları aştı! 'Kısır döngüye girebilir'

Son dakika: Bitcoin 45 bin doları aştı! 'Kısır döngüye girebilir'

08.02.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Bitcoin (BTC) 12 haftalık düşüş trendini kırarak bu sabah 45 bin 500 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Lider kripto para birimi Bitcoin'in yükselmesinin ardından iki önemli gelişme yaşanırken, sıradaki seviyeler merak konusu oldu. Peki Bitcoin ne kadar, kaç TL? 8 Şubat kripto para son durum ve Bitcoin düştü mü, yükseldi mi? İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri...

Son dakika: Bitcoin 45 bin doları aştı! 'Kısır döngüye girebilir'

Son dakika: Yeni yıla 46 bin 300 dolar seviyesinde giriş yapan lider kripto Bitcoin (BTC), Ocak ayının ilerleyen haftalarında düşüş göstermeye devam etti. 24 Ocak’ta ise 33 bin dolar dolar seviyelerine kadar geriledi. Bitcoin sabah saatlerinde en yüksek 45 bin 500 dolar seviyelerine yükselmesinden sonra şu sıralar 44 bin 715 dolar bandında el işlem görüyor.

Son 24 saatte yüzde 4,6 değer kazanan kripto para, böylelikle son bir haftalık değer artışını yüzde 16’ya çıkardı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri de yeniden 2 trilyon doları aştı. Bitcoin toplam piyasa değeri ise 850 milyar dolar sınırına ulaşmış durumda. Bitcoin işlem hacmine bakıldığında toplam işlem hacminin yüzde 30’una sahip olduğu görülüyor.

iStock-1356849427

Piyasadaki bu yükseliş eğilimi ile birlikte de piyasadaki korku ve endişe önemli ölçüde azaldı. Bu bağlamda, “Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi” 48 ile nötr bölgeye yükseldi.

BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Bitcoin fiyatlarındaki yükselişin birkaç nedeni var. Bu gelişmelerden birincisi ve belkide en etkili, SEC’in Valkyrie Bitcoin Madencilik ETF’si için onay vermesi ve fonun bugün Nasdaq’ta işleme açılması oldu. Bu haber sonrası anlık olarak yüzde 3’lük bir artış yakalayan lider kripto para birimi, devamında bir güzel haber daha aldı. Bilançosuna Bitcoin ve Ethereum (ETH) eklediğini açıklayan KPMG Kanada, Bitcoin’in artışındaki bir diğer etmen oldu.

iStock-902613932

“KISIR DÖNGÜYE GİREBİLİRİZ”

Bitcoin tekrar ivme kazanırken uzmanlar da Forbes’a görüşlerini bildirdi. Kripto para borsası Upstream’in kurucu ortağı Mark Elenowitz, BTC fiyat hareketini şu sözlerle değerlendirdi:

“Sanırım bir sonraki direnç noktası 46 bin dolar civarında. Eğer bu seviye aşılırsa, o zaman 50 bin doları kolayca aşabiliriz. Ancak bu önümüzdeki günlerde geçilmezse, kritik destek 38 bin dolar civarında bulunuyor. 46 bin dolar aşılamazsa, o zaman birkaç hafta daha bu fiyat aralığa bağlı bir kısır döngüye girebiliriz.”

iStock-937179832

GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİNDEN BITCOIN HAMLESİ

Öte yandan son zamanlarda, El Salvador‘un adımlarını takiben, Bitcoin’i benimseyecek başka bir ülkeden söz ediliyor. Bu cephede başka bir haber yokken söylentiler bir sonrakinin bir Latin Amerika ülkesi olacağını öne sürüyor. Panama, Paraguay ve Guatemala, hakkında dedikodu yapılan isimler arasında. Bununla birlikte ABD’de Bitcoin’i kabul etmek için konvansiyonu çiğnemeye hazırlanan bir eyalet hakkında söylentiler var. Analist Dennis Porter, bir eyalet BTC’yi benimserse, Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşacağını söyledi. Porter daha sonra daha fazla devletin takip edeceğini dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar?7 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar?
Motorine yeni zam! Motorinin litre fiyatı 15 TL'yi geçtiMotorine yeni zam! Motorinin litre fiyatı 15 TL'yi geçti
Sanayide doğalgaz kısıtlaması kaldırılıyorSanayide doğalgaz kısıtlaması kaldırılıyor
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

İndirim çabuk bitti! Ayçiçek yağı yeniden...

İndirim çabuk bitti! Ayçiçek yağı yeniden...

Son dakika: İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı! 'Uçacak, kaçacak, yükselecek…'

Son dakika: İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı! 'Uçacak, kaçacak, yükselecek…'

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Binlerce kişiyi sevindiren haber! 27 ilde okullara işçi aranıyor

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Binlerce kişiyi sevindiren haber! 27 ilde okullara işçi aranıyor

Son dakika: Sıfır araba alacakların beklediği açıklama Fitch’ten geldi! Haziran'dan sonra...

Son dakika: Sıfır araba alacakların beklediği açıklama Fitch’ten geldi! Haziran'dan sonra...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

10 günde servet kazandı! Kazancı dudak uçuklattı

10 günde servet kazandı! Kazancı dudak uçuklattı

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Elektrik ve doğalgaz zammına türkülü tepki!

Elektrik ve doğalgaz zammına türkülü tepki!

Boşanmasını erkek revüyle kutladı! Seksi dans...

Boşanmasını erkek revüyle kutladı! Seksi dans...

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.