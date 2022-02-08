Son dakika: Bitcoin 45 bin doları aştı! 'Kısır döngüye girebilir'

Son dakika: Yeni yıla 46 bin 300 dolar seviyesinde giriş yapan lider kripto Bitcoin (BTC), Ocak ayının ilerleyen haftalarında düşüş göstermeye devam etti. 24 Ocak’ta ise 33 bin dolar dolar seviyelerine kadar geriledi. Bitcoin sabah saatlerinde en yüksek 45 bin 500 dolar seviyelerine yükselmesinden sonra şu sıralar 44 bin 715 dolar bandında el işlem görüyor.

Son 24 saatte yüzde 4,6 değer kazanan kripto para, böylelikle son bir haftalık değer artışını yüzde 16’ya çıkardı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri de yeniden 2 trilyon doları aştı. Bitcoin toplam piyasa değeri ise 850 milyar dolar sınırına ulaşmış durumda. Bitcoin işlem hacmine bakıldığında toplam işlem hacminin yüzde 30’una sahip olduğu görülüyor.

Piyasadaki bu yükseliş eğilimi ile birlikte de piyasadaki korku ve endişe önemli ölçüde azaldı. Bu bağlamda, “Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi” 48 ile nötr bölgeye yükseldi.

BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Bitcoin fiyatlarındaki yükselişin birkaç nedeni var. Bu gelişmelerden birincisi ve belkide en etkili, SEC’in Valkyrie Bitcoin Madencilik ETF’si için onay vermesi ve fonun bugün Nasdaq’ta işleme açılması oldu. Bu haber sonrası anlık olarak yüzde 3’lük bir artış yakalayan lider kripto para birimi, devamında bir güzel haber daha aldı. Bilançosuna Bitcoin ve Ethereum (ETH) eklediğini açıklayan KPMG Kanada, Bitcoin’in artışındaki bir diğer etmen oldu.

“KISIR DÖNGÜYE GİREBİLİRİZ”

Bitcoin tekrar ivme kazanırken uzmanlar da Forbes’a görüşlerini bildirdi. Kripto para borsası Upstream’in kurucu ortağı Mark Elenowitz, BTC fiyat hareketini şu sözlerle değerlendirdi:

“Sanırım bir sonraki direnç noktası 46 bin dolar civarında. Eğer bu seviye aşılırsa, o zaman 50 bin doları kolayca aşabiliriz. Ancak bu önümüzdeki günlerde geçilmezse, kritik destek 38 bin dolar civarında bulunuyor. 46 bin dolar aşılamazsa, o zaman birkaç hafta daha bu fiyat aralığa bağlı bir kısır döngüye girebiliriz.”

GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİNDEN BITCOIN HAMLESİ

Öte yandan son zamanlarda, El Salvador‘un adımlarını takiben, Bitcoin’i benimseyecek başka bir ülkeden söz ediliyor. Bu cephede başka bir haber yokken söylentiler bir sonrakinin bir Latin Amerika ülkesi olacağını öne sürüyor. Panama, Paraguay ve Guatemala, hakkında dedikodu yapılan isimler arasında. Bununla birlikte ABD’de Bitcoin’i kabul etmek için konvansiyonu çiğnemeye hazırlanan bir eyalet hakkında söylentiler var. Analist Dennis Porter, bir eyalet BTC’yi benimserse, Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşacağını söyledi. Porter daha sonra daha fazla devletin takip edeceğini dile getirdi.

