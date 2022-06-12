Son dakika: Bitcoin'de sert düşüş! Günlük kayıp yüzde 3'ü buldu, uzmanlar korkuttu

Son dakika: Bitcoin'de düşüş sürüyor. 30 bin sınırına tutunamayan Bitcoin yüksek hacimli satış dalgası sonrası serbest düşüşünü sürdürdü ve günlük kayıp 850 doları buldu. ABD ve Avrupa'da yükselen enflasyon sonrası merkez bankalarının para politikaları, kripto para birimlerindeki değer kaybını hızlandı. ABD'nin ardından Avrupa Merkez Bankası'nın da temmuz ve eylülde faiz artırımına gideceğini açıklaması, kripto paralara darbe vurdu.

BITCOIN SON 24 SAATTE 850 DOLARA GERİLEDİ

27 bin 264 dolara düşen Bitcoin'deki günlük kayıp yüzde 3'ü buldu. Bitcoin son 24 saatte 850 dolar geriledi.

ETHEREUM'DA KAYIP YÜZDE 5'İ GEÇTİ

Bu sabah itibariyle 1462 dolardan işlem gören Ethereum'un günlük kaybı yüzde 5'i geçti.

Cuma günü açıklanan ABD enflasyonunun beklentileri aşmasıyla hisse senetleri çakılırken, 2 yıllık hazine tahvil getirileri 2008’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Teknoloji hisseleri gibi riskli varlıkların yanısıra kripto paralar ise bu süreçte değer kaybediyor.

Uzmanlar ise düşüşün daha da sürebileceği görüşünde.



