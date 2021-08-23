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Son dakika Bitcoin Ethereum haberleri: Bitcoin'deki yükseliş sürecek mi?

23.08.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu anda $ 50.190,6 seviyesinde olan Bitcoin'in daha yükselip yükselmeyeceği kripto para yatırımcıları tarafından merak konusu oldu. Bitcoin yıla 29 bin dolar seviyesinde başlamıştı ve Ağustos'un ilk haftasından beri yükseliş bandındaydı. Peki Bitcoin'deki yükseliş sürecek mi? Bitcoin yükselecek mi? İşte ayrıntılar...

Son dakika Bitcoin Ethereum haberleri: Bitcoin'deki yükseliş sürecek mi?

Uzun bir süre 50 bin doları geçip geçmeyeceği konuşulan Bitcoin, 23 Ağustos günü 50 bin dolar seviyesinin üstünde değere sahip.Şu anda $ 50.190,6 seviyesinde olan en popüler kripto para birimi Bitcoin'in daha yükselip yükselmeyeceği yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Bitcoin ile beraber diğer kripto para birimleri Ethereum, Dogecoin'de de artış gözlemlendi. Peki Bitcoin'deki yükseliş sürecek mi?

BİTCOİN'DEKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Bugün gün içinde 49.099,0 - 50.403,3 dolar arası değişim yaşamış olan Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $31,12B. Piyasa değeri $945,47B olan Bitcoin, Türk Lirası ile 424.760,89 TL değerine sahip. Bu yıl tarihinin en büyük dalgalanmalarını yaşamış olan Bitcoin özellikle 13 Nisan'daki 64 bin 863 dolar seviyesiyle tarihi zirvesine ulaşmıştı, zirvenin ardından satışlar da başlamıştı. Daha sonra sürekli inişli-çıkışlı grafiğini sürdüren Bitcoin hafta sonunda dikkat çeken yükselişlerin ardından Bitcoin’in tek başına piyasa değeri geçtiğimiz günlerde 863 milyar dolara ulaşmıştı.
Şimdi ise 945 milyar dolara dayanan piyasa değeri sonrası Bitcoin'deki yükseliş devam ediyor ve ibre yeşili gösteriyor.

60 BİN DOLAR'A KADAR ÇIKMA İHTİMALİ VAR

Uzmanlar Bitcoin'deki yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda ise kademeli de olsa 60 bin doların üzerine kadar çıkabileceği görüşünü taşıyor. Son birkaç gün içerisinde yaşanmış olan yükselişlerin ardından gelen satışlar kar realizasyonu olarak adlandırılırken, trendin destek noktasının 45 bin dolar seviyesinde olduğunu vurgulanmıştı.

Kimi uzman isimler ise Bitcoin'deki yaşanan büyük yükselişler sonrası son olarak Bitcoin’in yıl başındaki fiyatına ulaşacağını öngörüyor. Sene sonuna doğru beklenen fiyat yükselişi yeni yatırımcıları çekse de fiyatta ekstra bir suni yükselme olabileceği gibi bunun kısa süreli olsa gözlenebileceği söylenmekte.

ETHEREUM'DA SON DURUM NE?

Ethereum ise şu anda $ 3.343,07 seviyesinde ilerliyor. 23 Ağustos tarihinde %2,41 artış yaşayan Ethereum şu an için artış trendini devam ettiriyor. Ethereum gün aralığında ise 3.231,96 - 3.353,51 dolar bandında değişim gösterdi ve şu an 28.303,24 Türk Lirası değerine sahip.

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Bitcoin ve Dogecoin'de yükseliş!Bitcoin ve Dogecoin'de yükseliş!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
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