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  4. Son dakika: Bitcoin resmen çakıldı: ‘100 bin, 200 bin dolar olacak’ deniyordu: 19 bin doların da altına indi!

Son dakika: Bitcoin resmen çakıldı: ‘100 bin, 200 bin dolar olacak’ deniyordu: 19 bin doların da altına indi!

07.09.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Bitcoin (BTC) ve kripto paralar bugün de birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bitcoin dün akşam saatlerinde sert düştü. Düşüş sonrası kripto paralarda son durum, Bitcoin kaç Dolar TL, ne kadar, düşüş sürecek mi? soruları araştırılıyor. BTC bugün 18 bin 800 dolardan işlem görürken yatırımcılar, BTC güncel rakamları takip edilyor. Peki, 7 Eylül 2022 Bitcoin ne kadar, kaç dolar TL? İşte kripto para piyasasında son durum ve güncel rakamlar…

Son dakika: Bitcoin resmen çakıldı: ‘100 bin, 200 bin dolar olacak’ deniyordu: 19 bin doların da altına indi!

Son dakika: Bitcoin (BTC) fiyatları dün gece çok sert düştü. Düşüş sonrası kripto para piyasasının gözü canlı ve anlık rakamlara çevrildi. Türkiye’de birçok yatırımcısı bulunan kripto paralar için “7 Eylül 2022 Bugün Bitcoin ne kadar, kaç dolar TL oldu?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte canlı - güncel - anlık BTC Bitcoin fiyatı ve son dakika gelişmeleri...

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BITCOIN ÇOK SERT DÜŞTÜ

Kripto para toplam değeri, dün 1 trilyon dolar sınırına ulaştıktan sonra gelen satışlarla 940 milyar doların altına çekildi. Altcoin piyasasında dün akşam saatlerinde sert satışlar görülürken Bitcoin, 19.000 doların altına geriledi. Bitcoin (BTC), şu an yüzde 5’in üzerinde geri çekilmeyle 18 bin 800 dolar bandında hareket ediyor. Ethereum (ETH), dün 1.600 dolar bandında pozitif ivmeye sahipti, ancak sert gelen satışlarla yüzde 10’a yakın bir düşüş gördü ve şu an 1.500 dolar sınırına kadar geriledi. Yüksek sermayeli kripto paralarda da çift haneli oranlara yaklaşan düşüşler gerçekleşti.

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Kripto para piyasalarında satış baskısının devam etmesi, genel bir anlatı olarak makroekonomik faktörlere bağlanıyor. Özellikle bu durum doların güç kazanmaya devam etmesiyle daha belirgin şekilde devam ediyor. Dolar endeksi, yükselişini sürdürerek 110 puan seviyesine ulaştı. ABD borsaları da dünkü işlemlerde negatif bir seyir izledi. Kripto piyasalarıyla yüksek korelasyona sahip teknoloji ağırlık endeks Nasdaq ise dün yüzde 0,74 oranında bir gerileme gördü.

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AVRUPA VE ABD’DEN GELECEK AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Diğer yandan yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıklayacak. Bazı piyasa yorumcuları, mevcut düşüşün, ECB’nin faiz artırımının fiyatlanmasına yönelik bir hareket olarak gerçekleşmiş olabileceği görüşüne sahip. Bunun yanında önümüzdeki hafta 13 Eylül tarihinde ABD enflasyonunun da açıklanacak olması, piyasalardaki tedirginliği artıran diğer bir faktör olarak görülüyor. Ayrıca önümüzdeki hafta Ethereum’un Merge güncellemesinin de başlaması bekleniyor.

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Kripto piyasalarının iç dinamiklerinde yatırımcılar, Ethereum’un Merge güncellemesine kilitlenmiş durumda. Kripto ekosistemi için son derece büyük bir olay olarak görülen Ethereum ağ birleşmesinde olası bir başarısızlığın, piyasalarda daha şiddetli satışları tetikleyebileceği düşünülüyor. Ancak ağ güncellemesinin sorunsuz şekilde tamamlanması, kripto piyasalarında olumlu bir havanın esmesini sağlayabilir.


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