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  4. Son dakika: Ünlü analist İslam Memiş’ten altın fiyat tahmini: Eylül’de hem dip hem zirve!

Son dakika: Ünlü analist İslam Memiş’ten altın fiyat tahmini: Eylül’de hem dip hem zirve!

07.09.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Son 3 haftadır düşüş eğiliminde olan altın fiyatları bu sabah saatlerinde de yatırımcıların odağında yer alıyor. Altının gram fiyatı dün 1000 liranın üzerinde toparlanma yaşasa da, 7 Eylül Çarşamba günü dolar/TL kurunun yıl içi zirveyi görmesine rağmen 990 lira sınırına doğru düşüşe geçti. Peki gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın düşecek mi yükselecek mi? Ünlü analist İslam Memiş değerlendirdi. İşte canlı, güncel ve anlık rakamlar ve altın fiyatları grafiği...

Son dakika: Ünlü analist İslam Memiş’ten altın fiyat tahmini: Eylül’de hem dip hem zirve!

Son dakika: Altın fiyatları yatırımcıların ilgi odağında kalmaya devam ederken, Kapalıçarşı güncel veriler ile gram alış satış fiyatı başta olmak üzere sorgulamalar başladı. Geçtiğimiz hafta 1000 liranın altına inen altının gram fiyatı, dolar/TL ve ons altındaki hareketlilik ile dün yükselişe geçmişti. Ancak bu sabah güçlenen dolar altın fiyatlarını baskılarken altının gram fiyatı 990 TL sınırına yaklaştı. Peki, 7 Eylül Çarşamba altın fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar…

ABD ekonomisinde en son Temmuz ayında yüzde 8,5 ile kaydedilen fiyat baskıları, enflasyonun artık zirve yaptığını ve aşağı yönlü döngünün başladığını gösteriyor. Ancak ABD Merkez Bankası Fed, istenilen yüzde 2’lik enflasyon hedefi doğrultusunda, fiyat artışlarının anlamlı bir aşağı yönlü hareket gösterene kadar faiz artırımına devam etme konusunda kararlı.

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FAİZ İNDİRİMİ BELİRSİZLİĞİ

Küresel çapta para politikalarına yön veren Fed’in eylül ayı toplantısında alacağı kararlar belirsizliğini koruyor. Açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesi ve artan jeopolitik risklerle bankanın bu ayki toplantısına ilişkin beklentiler değişkenlik gösterirken, halihazırda para piyasalarında Fed'in 20-21 Eylül'de 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 58 olarak fiyatlanıyor.

Banka'nın 1-2 Kasım ve 13-14 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantılarda ise 50'şer baz puanlık faiz artırımına gitmesine daha yüksek bir olasılık veriliyor. Her ne kadar son ana kadar değişkenlik gösterse de, bu beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Banka; 3 toplantısında 175 baz puanlık artırıma giderek yıl sonunda politika faizini 400-425 aralığına çıkarmış olacak.

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FED’DEN GELEN AÇIKLAMALAR ALTINI BASKILIYOR

Yatırımcılar piyasadaki hareketlilik sonrası altın fiyatlarını da araştırıyor. Uzmanlar altın fiyatları için yaptıkları değerlendirmede, 75 baz puanlık bir artışa atıfta bulunan herhangi bir yorumunun, altın fiyatlarını baskı altında tutacağını ifade ederken Rischmond Fed Başkanı Barkin’den açıklama geldi. Barkin, reel faiz oranlarının sıfırın üzerinde olması için para politikalarını daha da sıkılaştırmalar gerektiğini ifade etti. Konuşmanın etkisiyle Dolar Endeksinde değer kazançları oldu.

ENDEKS ZİRVE YAPTI, DOLARA YIL İÇİ REKOR GETİRDİ

Bu gelişmelerle ABD dolar endeksi 110,65 ile bugün 20 yılın zirvesini yeniledi. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimine devam etmesi ile 18 üzerine yerleşen dolar kurunda 20 Aralık’ta görülen 18,36 zirvesine bugün bir adım daha yaklaşıldı. Dolar/TL bugün 18,2676’ya çıkarak yıl içi yeni zirveyi gördü.

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GRAM ALTIN 990 LİRA SINIRINA KADAR ÇEKİLDİ

Altının onsunda görülen geri çekilmeler devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda da 1695 dolar seviyesi test edilmişti. Dün ise 1737 dolara kadar yükselen altının onsu dolar endeksindeki güçlenme ile bu sabah 1702 dolara kadar geriledi.

Ons altındaki çekilme ile 1000 lira psikolojik seviyesinde tutunmaya çalışan gram altın dünkü yükseliş hareketini bugün tersine çevirdi. Gram altın bugün yeniden 1000 liranın altına geriledi. Analistler gram altın fiyatları için “1.000 TL seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece geri çekilmeler sınırlı kalabilir” yorumunu yaptılar.
Gram altın gün içinde 991 lirayı görmesinin ardından şu sıralar 995 liradan alıcı ile buluşuyor.

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ALTIN FİYATI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

OANDA’nın kıdemli piyasa analisti Craig Erlam altın fiyatları için yaptığı yorumda, “Gelecekteki Fed faiz artırımlarına ilişkin beklentiler hafifçe yumuşadı. Ancak herhangi bir önemli etkinin olması için istihdam raporunun iyi bir enflasyon verisiyle eşleştirilmesi gerekecek. Şimdilik 1.700 doların üzerinde altın için bir miktar destek görmemiz mümkün. Ancak doların bu kadar tercih edilmesi ve merkez bankalarının freni gevşetmemesi nedeniyle aşağı yönlü baskının devam etmesi muhtemel. bu nedenle 1.680 doların altında bir kırılma çok olası görünüyor” dedi.

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Altın piyasası uzmanı İslam Memiş de altın fiyatları konusunda tahminlerini paylaştı. Memiş, Eylül ayının piyasalar için oldukça önemli olduğunu kaydediyor. Çünkü, Avrupa’da yükselen enflasyon ile resesyon korkuları arasında ECB, faiz kararını açıklayacak. Ayrıca, piyasalar açısından hayati öneme haiz Fed’in faiz kararı var. Bu ortamı dikkat alan İslam Memiş, şu açıklamayı yapıyor:

“Eylül ayında hem dip hem de zirveleri göreceğiz. Altında 1.700-1.728 dolar aralığını takip edeceğim. Altın ile işi olan yatırımcının bu bant aralığını bilmesi gerekiyor.”


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Anahtar Kelimeler:
Altın dolar
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