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Son Dakika: Fenerbahçe kripto para mı çıkarıyor? Açıklama geldi

14.07.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, son günlerde sosyal medyada yer alan kripto para projesi iddialarıyla ilgili bir açıklama yayımlayarak, bu konudaki çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Son Dakika: Fenerbahçe kripto para mı çıkarıyor? Açıklama geldi

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, çalışmaların sürdüğüne ancak henüz resmi bir adım atılmadığına dikkat çekildi.

FENERBAHÇE'DEN KRİPTO PARA AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Son günlerde, Kulübümüzün kripto varlık projesi ile ilgili olarak kulübümüzle hiçbir bağlantısı olmayan bazı internet siteleri ve oluşumların ortaya çıktığını takip etmekteyiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki çalışmalarımız sürmekle beraber henüz resmi bir adım atılmadığını kamuoyunun bilgisine sunuyor;

kulübümüz tarafından bir duyuru ve bilgilendirme yapılmadan taraftarlarımızın bu ve benzeri gerçek dışı oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kripto para
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