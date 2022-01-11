Son dakika... Herkes düşüşe odaklandı ama... Bitcoin için yeni rekor sesleri

Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantı tutanaklarında sıkı para politikasına yönelik verdiği mesajlar ve en büyük ikinci kripto para madenciliği merkezi olan Kazakistan’da yaşanan internet kesintileri nedeniyle faaliyetlerin durma noktasına gelmesi kripto para borsalarına ağır bir darbe indirdi.

Öte yandan siber korsanların saldırdığı kripto para borsası LCX, saldırı sonucu 6,8 milyon dolarlık kayba uğradığını ve kripto paraların başka kripto para cüzdanlarına aktarıldığını duyurmasıyla kayıp daha da derinleşti.

BITCOIN KAYIPLARINI KAPATTI

Kasım ayında 69 bin dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören piyasa hacmi bakımından en büyük kripto para olan Bitcoin, Ağustos 2021'den bu yana ilk kez 40 bin doların altını test etti. Kritik Seviyelerin Altına Düşen Bitcoin 11 Ocak Salı günü kayıplarını kapatarak yüzde 0,54 değer kazancı ile 42 bin 230 dolar seviyesine yükseldi.

Analistler Bitcoin’in 40 bin dolar bölgesinden 42 bin dolar seviyelerine kadar tepki vermeye başladığını ifade etti. Ancak bu hareketin henüz güçlü olmadığının altını çizen analistler kısa vade içerisinde 38 bin dolar bölgesinin önemli bir destek seviyesi olduğunu kaydetti. Bitcoin açısından 45 bin dolar ile 46 bin dolar bölgesine tepki şansının ise devam ettiğini belirttiler.

Altcoin’lerin lideri Ethereum da sert bir geri çekilme ile 3 bin doların altını gördü. 2 bin 920 doları test eden Ethereum bu sabah yeniden 3 bin 120 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

YATIRIMCININ BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

JPMorgan Chase müşterileri arasında yapılan ankette ise yatırımcıların Bitcoin fiyatında yükseliş beklentilerinin devam ettiği ancak yıl sonunda 100 dolar seviyesine ulaşılacağı beklentisinin zayıfladığı kaydedildi. JPMorgan'ın anketine göre, Bitcoin fiyatının 2022 yılı sonundan önce 100 bin dolar seviyesine ulaşacağını öngörenlerin oranı yüzde 5'te kaldı. Ancak yatırımcıların yüzde 40'ından fazla Bitcoin fiyatının 60 dolar seviyesinin üzerine çıkacağını tahmin etti.

BITCOIN İÇİN ADİL FİYAT ARALIĞI

JPMorgan stratejisti Nikolaos Panigirtzoglouyaptığı değerlendirmede, yatırımcıların Bitcoin için beklentilerinin gerilemesinin kendisi için sürpriz olmadığın belirterek, "Bizim Bitcoin vadelilerini temelalan Bitcoin pozisyon göstergemiz aşırı satım bölgesinde"dedi.

Panigirtzoglou, Bitcoin için adil fiyatın 35-73 bin aralığında olduğunu da savundu.

‘BITCOIN 100 BİN DOLAR’ İÇİN UMUT VAR MI?

Herkes düşüşe odaklanırken Bitcoin için büyük bir yükseliş tahmini geldi. Geçen yılın sonlarında, Bitcoin (BTC)’in ikinci kez 60 bin doların üzerine çıkacağını ve ardından 40 bin dolar seviyesine düşeceğini doğru bir şekilde tahmin eden Kripto para piyasasının önde gelen analistlerinden Cheds çarpıcı bir tahminde bulundu.

Analiste göre Bitcoin 40 bin dolar seviyesine kadar geriledikten sonra, yükselen bir üçgen oluşacak yani yeni bir rekora imza atacak. Analist, bu modelin Bitcoin’i 100 bin dolara taşıyacağını iddia ediyor. Cheds, tezinin hala geçerli olduğunu ancak 40 bin dolar seviyesinin altına düşüşün Bitcoin’i ciddi bir tehlikeye sokacağını ifade etti. Yakın tarihli bir strateji oturumunda analist, Bitcoin boğalarının 40 bin doları tutmaları gerektiğini yineledi.



