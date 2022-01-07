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Son dakika... Kripto paralar tepetaklak! Piyasa değeri kan kaybediyor: İlk kez…

07.01.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralarda liste kırmızıya döndü. Son 24 saatte piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 88'i değer kaybı yaşadı. Bitcoin Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından 3 gündür sert düşüşler yaşarken kritik seviyenin altına doğru hızla ilerliyor. Yatırımcılar "7 Ocak Bitcoin kaç dolar/TL oldu?” sorularına cevap ararken, kripto para piyasalarında fiyatlamada öne çıkan son dakika gelişmeleri araştırılmaya başlandı. İşte piyasalarda son durum…

Son dakika... Kripto paralar tepetaklak! Piyasa değeri kan kaybediyor: İlk kez…

Kripto para piyasasında ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine beklenenden daha erken başlayabileceğinin işaretlerini vermesinin ardından sert düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Tutanaklar yayımlanmadan önce 46 bin dolar seviyelerinde bulunan ve ardından 3 gündür üst üste düşüş yaşayan piyasa değeri bakımından en büyük hacme sahip Bitcoin (BTC) yüzde 8’den fazla değer kaybı yaşayarak kritik seviyenin altına doğru çekiliyor. Bitcoin şu sıralar 41 bin 728 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Bugün yüzde 3,5 daha değer kaybeden Bitcoin kripto para piyasasının toplam değerinde de büyük çöküşe neden oldu. Kripto para piyasa hacmi Eylül 2021’den bu yana ilk kez 2 trilyon doların altına indi.

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Dün kritik destek seviyesi olan 42 bin 500 doların altında kapanış yapan Bitcoin için yatırımcılar endişe içinde beklerken, korku ve açgözlülük endeksi Temmuz ise 2021’den bu yana en düşük seviyesini gördü.

BITCOIN DAHA DA DÜŞECEK Mİ?

Analistler Bitcoin için bir sonraki destek seviyesinin 40 bin dolar olduğunu, bu seviyenin de kırılması halinde 37 bin 500 doların masada olabileceğini bildirdi. Kripto alanındaki birçok analist, mevcut piyasa satışlarının Eylül 2021 yazında görülene benzer olduğunu belirtiyor. Ancak analistlere göre bunu doğrulamak için Bitcoin’in mevcut seviyelerden bir geri sıçrama göstermesi gerekiyor.

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LİSTE KIPKIRMIZI, ALTCOIN’LER DE ÇÖKÜŞTE

Altcoin piyasasında çöküşler daha şiddetli hale gelirken Binance Coin(BNB), Cardano (ADA), Chiliz (CHZ), Solana (SOL), Polkadot (DOT) gibi diğer büyük coinlerde de kayıp yüzde 10’a yaklaştı. Dünyanın en büyük ikinci kriptosu Ethereum'un fiyatı 3 bin 200 dolar seviyelerinin altına düşerek yüzde 7 geriledi. Solana yüzde 8, Arweave yüzde 9, Aave yüzde 10 geri çekilme yaşadı.


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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
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