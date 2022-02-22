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Son dakika: Kripto paralar ve Bitcoin fiyatında sert düşüş! Rusya-Ukrayna krizi tetikledi: Büyük risk altındalar

22.02.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhanski tanıması, iki ülke arasındaki gerginliği zirveye taşırken piyasalar bu sıcak gelişmeye hızlı tepki verdi. Riskli varlık sınıfında görülen kripto paralar bu gerginlikten nasibini alarak sert satışlara maruz kaldı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) yüzde 7’ye yakın düşüş yaşadı. Ethereum'da ise düşüş daha da sert oldu. Peki, 22 Şubat 2022 Ethereum ve Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu? İşte ETH, BTC ve kripto paralarda son durum…

Son dakika: Kripto paralar ve Bitcoin fiyatında sert düşüş! Rusya-Ukrayna krizi tetikledi: Büyük risk altındalar

Son dakika: Kripto para piyasalarında sert düşüşler devam ediyor. Piyasa, son 24 saat içinde yüzde 7 düşüşle değerinden 100 milyar dolar kaybetti ve 1,65 trilyon dolara çekildi. Piyasa değerine göre sıralanmış en büyük 100 kripto paranın tamamı negatif seyrederken günlük ortalama kayıp yüzde 10’u aşmış durumda.

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Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Pazartesi günü Ukrayna’nın iki ayrılıkçı bölgesi Donestk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıdığını açıklayarak Batı’nın büyümesinden korktuğu Ukrayna geriliminde yeni bir hamle yaptı. Kremlin, Putin’in kararını Almanya ve Fransa liderlerine telefonda açıkladığını belirtti. Daha sonra Putin’in ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararına imza atma anı Rus devlet televizyonunda yayınladı.

BITCOIN VE ALTCOIN’LERDE SERT DÜŞÜŞ

Jeopolitik risklerden etkilenmeye devam eden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) yüzde 6,5 seviyesinde değer kaybıyla 36.700 dolara kadar geriledi. Bitcoin kan kaybederken, altcoin’lerde de keskin bir düşüş yaşadı.. En büyük altcoin Ethereum’da (ETH) ise kayıplar daha sert oldu. ETH yüzde 8,45 oranında düşüşle 2 bin 500 dolara kadar geriledi. İlk 10’da Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX), yüzde 15’e yakın düşüşlerle sırasıyla 0,82 dolar ve 69 dolar seviyelerine geriledi.

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BITCOIN FİYATI KRİTİK SINIRDA

NewsBTC’den Aayush Jindal eğer Bitcoin 38 bin 850 dolarlık direnç bölgesinin üzerinde bir toparlanma dalgası başlatamazsa, aşağı doğru hareket etmeye devam edebileceğini ifade ederek şunları söyledi:

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“Bir sonraki büyük destek 36 bin 500 dolar seviyesinin yakınında görülüyor. 36 bin 500 dolarlık destek bölgesinin altında aşağı yönlü bir kırılma olursa, fiyat 35 bin 000 dolara hareket için düşüş ivmesi kazanabilir.”


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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Rusya Ukrayna Ethereum Kripto para
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