Staller Lumens (XLM) nedir? Staller Lumens yükselir mi? İşte XLM yorumları...

Dağınık ve açık kodlu bir ödeme sistemi olarak bilinen Stellar (XLM) yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Kripto paraya yatırım yapmak isteyen ya da kripto parası olan vatandaşlar Stellar (XLM) yükselir mi, XML ne zaman yükselecek sorularını araştrımaya koyuldu. Peki Staller Lumens (XLM) nedir? Staller Lumens yükselir mi?
Stellar (XLM) 2014 senesinde Joyce ve Jed McCaleb tarafından kurulmuş ve varlık transferlerine bir alternatif olacak şekilde ortaya çıkmıştır. Stellar’ın çıkışından 1 sene sonra sistemin kripto para birimi olan Lumens piyasaya sürülmüştür.
Stellar (XLM), dağınık ve açık kodlu bir ödeme sistemi olarak bilinmektedir. Temel amacı bankalar arası uluslararası varlık transferlerini sağlamaktır. Uluslararası varlık transferleri bankalar üzerinden yapıldığında hem süre hem de masraf açısından kullanışsız olmaktadır. Stellar (XLM) ile amaç bu varlık transferlerini daha hızlı ve düşük ücretler ile yapmaktır. Stellar (XLM) bu transferleri merkeziyetsiz sunucular ve dağınık defter teknolojisi aracılığıyla yapmaktadır. Stellar, Bitcoin ve Ethereum sistemlerine göre çok daha hızlı transfer edilmektedir.
XLM, birkaç gündür yükselen bir kanalda (mavi) işlem görmüştü. Grafikte, fiyat ve momentum (turuncu) arasında düşüş eğilimi göstermişti ve XLM'yi 0,69 dolardan 0,6 dolara doğru görmüştü.
0.59 - 0.6 $ bölgesinde bir miktar talep bulmuş ve bir sıçrama görülmüştü. Ardından direnç olarak 0.63 $ seviyesi,% 23.6 geri çekilme seviyesi ile karşı karşıya kalmıştı.
Stellar, şu anda 20 Nisan itibariyle $ 0,50777 yani 4,12 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,46923 - 0,50821 dolar arasında değişen Stellar'ın 24 saatlik toplam hacmi ise $1,82B.
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