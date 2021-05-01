Swipe (SXP) Coin neden yükseliyor? İşte SXP Coin yorumları

SXP Joselito Lizarondo tarafından kurulan Swipe şirketinin kripto para birimidir. Kripto para piyasalarına yapılan yatırımlar son dönemlerde büyük bir artış göstermiş durumda. İşte, SXP coin yorumları...

SXP NEDİR VE NEDEN YÜKSELİYOR?

Duygu Harman'ın haberine göre; Swipe başka bir merkezi olmayan ticaret tokenidir ve SXP. 30 Nisan’da, Swipe, Swipe V2 protokolünün ikinci sürümünün White paper’ı yayınlayacak ve yeni sürümün 2 amacı olacak: SXP ile ödemelerin desteklenmesi ile kripto ve ticaret arasında bir köprü oluşturulacak ve böylece tamamen SXP’ye dayalı merkezi olmayan otomatik piyasa yapıcı (AMM) yapılacak.

Projenin kurucusu, 200 milyon dolardan fazla SXP tokeni ya da toplam dolaşımın %17.5’i kadarını yaktı, bu da token kıtlığına neden olacaktır. Bu projenin, 100 milyon adetlik SXP’nin toplam dolaşımda bulunmasına dair hedefine ulaşma yolunda bir başka adımdır. SXP / USDT, 10 Nisan’da tüm zamanların en yüksek seviyesini 5.507 dolardan belirledikten sonra, fiyatta %51’in biraz üzerinde bir düşüş yaşandı ve SXP 2.650 dolara geriledi. XRP/USD çifti şimdi yükselen bir paralel kanal oluşturdu ve 6.40-6.80 dolar seviyelerine doğru ilerliyor.

