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Tezos (XTZ) nedir? Tezos düşer mi, yükselir mi?

20.04.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tezos yani XTZ, bir kripto para platformudur. Tezos, 2014’te Kathleen Breitman ve Arthur Breitman liderliğinde bir grup yazılımcı tarafından geliştirildi. 2017’de yaptıkları bir kampanyayla Ethereum ile Bitcoin olarak toplamda 232 milyon dolar değerinde bir fon toplandı. Toplanan fon İsviçre merkezli Tezos Vakfı’nca yönetildi.

Tezos (XTZ) nedir? Tezos düşer mi, yükselir mi?

Tezos Vakfı ilerleyen dönemlerde, Tezos Token kullanıcılarının yönetimde güçlerinin artmasıyla karar noktasında kendisini geri çekmeyi hedeflemektedir. Tezos, gerçek olarak bir dijital toplum kurarak kendini yönetebilen merkeziyetsiz bir blockchain oluşturmayı hedeflemektedir. Ortak çıkarları ve ilgileri ile bir araya gelen bu dijital topluluk Tezos (XTZ) tokenleri ile ortak kararlar vererek platformu daha da geliştirdi.

Tezos (XTZ) nedir?

Tezos, Ethereum gibi bir akıllı sözleşme platformudur. Ethereum akıllı sözleşme sisteminden ayrı bir şekilde platformda değişiklik yapılabilmesine izin verilmektedir. Bu şekilde zaman içerisinde ortaya konabilecek ihtiyaçlar için gerekli düzenlemeyi sert çatallanmayla değil dijital toplumun kararlarıyla kendi içinde yapılabilmesine yarar.

Tezos'ta gerekli görülen geliştirmeler, geliştiricilerce yapılıyor. Platformda gerekli bir geliştirme olduğunda yazılım geliştiricileri Tezos dijital topluluğuna bu isteğini iletmektedir. Bu talebe destek vermek isteyen Tezos toplumu geliştiriciye Tezos (XTZ) token ile ödeme yapmaktadır. Bu şekilde yapılacak gelişim toplumun onayına sunulmakta ve en yüksek desteği alan geliştirme yapılmaktadır.

Yazılım geliştiricilerine verilen Tezos ödülü vesilesiyle geliştirme işi için de bir ücret ödenmesine ve geliştiricilerin teşvik edilmesine sebep olmaktadır.

Tezos (XTZ) nasıl satın alınır?

Türkiye’de, TL ile Tezos (XTZ) satın almak düşünüldüğünün aksine çok kolay ve hızlı bir işlemdir. Herhangi teknik bir bilgiye ihtiyaç olmadan Tezos (XTZ) satın alınabilir.

Tezos (XTZ) madenciliği nasıl yapılır?

Tezos (XTZ) platformu geliştirildiği ilk günden beri, Bitcoin ve Ethereum sisteminin aksine PoW (Madenciliğin cihazların enerji tüketimi ile yapılması) yerine yetkilendirilmiş PoS sistemiyle madencilik yapılmasına olanak tanımıştır. Ethereum ve Bitcoin gibi sistemlerde kullanılan PoW ciddi olarak bir elektrik tüketimine sebep olur.

Tezos (XTZ) yetkilendirilmiş PoS madenciliğinde de cüzdanda yeterli miktarda Tezos (XTZ) olması gerekir. Tezos (XTZ) madenciliği için herhangi bir cihaza ya da elektrik tüketimine gerek olmaz. Madencilik sanal yapılır.

Tezos (XTZ) avantajları nelerdir?

Akıllı sözleşme platformu olan Tezos’u (XTZ) diğer blockchain sistemlerinden ayıran en önemli özelliği, proje geliştirmeleri yaratılan dijital topluluğun onayıyla yapılması ve gerekli hallerde geliştirme yapılabilmesine olanak tanımasıdır.

Ethereum ya da Bitcoin gibi blockchain sistemlerinde sistem geliştirmesi yapılamıyor ve bu durum bu ağlarda sert çatallanmalara sebep olmaktadır.

Tezos (XTZ) platformunda da gerekli görülen geliştirmeler yazılımcılar tarafından belirlenmekte ve Tezos dijital toplumunun oylamasına sunulmaktadır. Tezos toplumu gerekli gördüğü geliştirmeye Tezos (XTZ) token ile bağış yapmakta ve en yüksek bağışı toplayan yazılım geliştiricisinin projesi yapılmaktadır. Böylece yazılım geliştirmeleri hem toplumun istediği yönde yapılmakta hem de yazılım geliştiricileri bu iş için bir ödül almaktadır.

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