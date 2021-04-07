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TLM coin nedir? TLM coin ne işe yarar?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 07.04.2021 11:27 | Son Güncelleme

Binance, Launchpool’daki 19. Projenin Alien Worlds (TLM) olduğunu açıkladı. Söz konusu platform, oyuncuların NFT’lerle birbirleriyle yarıştığı bir ekonomi simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Alien Worlds, günlük aktif benzersiz cüzdanlara dayanan şu anda en büyük blockchainlerden biridir.

TLM coin nedir? TLM coin ne işe yarar?

Alien Worlds Trillium (TLM) oyuncular arasındaki ekonomik rekabeti ve işbirliğini simüle eden bir NFT DeFi metaverse olarak bilinir. Oyuncuları, rakip merkezi olmayan otonom kuruluşları kontrol etmek ve başka oyunculara oyunlara erişim elde etmek için gerekli olan TLM için rekabet etmeye teşvik eder. TLM token sahipleri, gezegenlerin yönetişimine ve diğer potansiyel ödüllere katılmak amacıyla TLM’ye pay verebilir.Trilium (TLM) Coin de Alien Worlds metaverse’nin yerel yardımcı program tokenidir.

TLM COİN NEDİR?

Alien Worlds bugünkü fiyatı 13,74 Türk lirası, 24 saatlik işlem hacmi 31.381.795 Türk lirası. Alien Worlds son bir günde değişiklik göstermedi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2484, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 10.000.000.000 TLM coin.

Oyuncuları, rakip Merkezi Olmayan Otonom Kuruluşları ("Gezegen DAO'lar") kontrol etmek ve ek oyunlara erişim elde etmek için gerekli olan Trilium (TLM) için rekabet etmeye teşvik ederek başarılır. Alien Worlds, oyuncular arasındaki ekonomik rekabeti ve işbirliğini simüle eden bir NFT Defi metaverse.

Oyuncular, stratejilerine bağlı olarak oyunlarına en uygun NFT'leri satın alıp bir araya getirebilirler. Alien Worlds metaverse'de oyuncular, TLM madenciliği yapmak, savaşlara katılmak ve oyun içi görevleri tamamlamak için NFT'ler (dijital oyun öğeleri) edinebilirler. Ek olarak, oyuncular altı Gezegen DAO'nun Meclis Üyelerini seçerek yönetişimle meşgul olabilirler ve böylece oyunun yönünü etkileyebilirler.

Trilium (TLM), Alien Worlds metaverse'in yerel fayda belirtecidir ve aşağıdaki kullanım durumlarına sahiptir:

Stake etme: Oyuncular, TLM ve NFT madenciliğine katılmak için belirli bir gezegende TLM hissesine sahip olabilirler.

Trilium (TLM) Gezegen Yönetişimi: TLM sahipleri, Gezegenlerin yönetişimine ve diğer potansiyel ödüllere katılmak için TLM'yi stake edebilir.

Oynanış teşvikleri: Aktif kullanıcılar, oyun içi ekosistemi ve etkinliği geliştirmek için katılım ödülleri olarak TLM kazanabilir.

Oyun içi para birimi: TLM jetonları, oyuncuların öğeleri satın almak ve yükseltmek, görevlere ve savaşlara ve oyun içi aktivitelere katılmak için TLM'ye ihtiyaç duyduğu Alien Worlds'teki para birimidir.

NFT satın alın: Oyun içi öğeler, oyuncuların TLM madenciliği yapmalarına, savaşlara katılmalarına ve oyun içi görevleri tamamlamalarına yardımcı olan NFT'ler olarak basılmıştır.


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