Trump'ın 47. dönemine özel 47 milyon dolar değerinde kripto satın alındı

Trump’ın başkanı olduğu World Liberty Financial, Başkanlık görevinin 47. dönemini kutlamak için tam $47 milyon değerinde $BTC ve $47 milyon değerinde $ETH satın aldı! Şirket, geçtiğimiz günlerde Tron (TRX), Link (LINK), Aave (AAVE) ve Ethena (ENA) gibi tokenlerden de toplamda $25 milyon değerinde alım gerçekleştirdi!

Vadeli işlem devi Hyperliquid, 24 saatlik dilimde toplam $21 milyarlık hacme ulaşarak yeni bir rekor kırdı!

SOLANA AĞINDA BİR İLK YAŞANDI

Solana ağında Trump’ın etkisiyle yaşanan etkiden günler sonra ağ, toplam kilitli değerini (TVL) FTX çöküşünden bu yana ilk kez $10 milyarın üzerine çıkardı. Bu gelişmeler, topluluğa göre Solana ETF'inin olasılığını da büyük ölçüde artırdı!

Vitalik Buterin, Ethereum Vakfı’nın staking’e başlayabileceğini ve eskiye göre bu konudaki endişelerinin daha az olduğunu belirtti.

Ethereum Layer 2 ağı Linea, uzun süredir beklenen token airdrop'u öncesinde 516,960 adet ortak / çoklu adresi tespit edip liste dışı bıraktı!

Michael Saylor, şirketi MicroStrategy’nin 11,000 adet $BTC ($1.1 milyar) daha satın aldığını açıkladı.

ÖDÜLLERİNİ BUGÜN İSTEYEBİLECEK

Büyük ses getirmesi beklenen Jupiter airdrop’u Jupuary’e hak kazanan kullanıcılar, ödüllerini bugün 18.30’dan itibaren talep edebilecek!

Haftanın başında Vitalik’in yönetimde değişikliğe gidilmesi gerektiği açıklamalarıyla gündeme gelmiş olan Ethereum Vakfı, $100 ETH’lik ($336,000) bir satış yaptı!

BOFA CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Amerikan devlerinden Bank of America CEO’su, regülatif onayların alınması halinde finans sektörünün kripto ödemelerini benimsemeye hazır olduğunu açıkladı!

$TRUMP, $BONK ve $DOGE ETF'leri SEC'e başvuruda bulunuldu! Bu gelişme, topluluk tarafından özellikle yeni çıkmış bir memecoin’i de içerdiği için alaya alınarak negatif karşılandı.

Kaynak: Fintables