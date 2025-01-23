FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Trump'ın 47. dönemine özel 47 milyon dolar değerinde kripto satın alındı
Fintables

Trump'ın 47. dönemine özel 47 milyon dolar değerinde kripto satın alındı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.01.2025 10:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, World Liberty Financial, Başkanlık görevinin 47. dönemini kutlamak için tam 47 milyon dolar değerinde $BTC ve 47 milyon dolar değerinde $ETH satın aldı! Fintables, kripto piyasasında yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam ediyor...

Trump'ın 47. dönemine özel 47 milyon dolar değerinde kripto satın alındı

Trump’ın başkanı olduğu World Liberty Financial, Başkanlık görevinin 47. dönemini kutlamak için tam $47 milyon değerinde $BTC ve $47 milyon değerinde $ETH satın aldı! Şirket, geçtiğimiz günlerde Tron (TRX), Link (LINK), Aave (AAVE) ve Ethena (ENA) gibi tokenlerden de toplamda $25 milyon değerinde alım gerçekleştirdi!
Vadeli işlem devi Hyperliquid, 24 saatlik dilimde toplam $21 milyarlık hacme ulaşarak yeni bir rekor kırdı!

trump

SOLANA AĞINDA BİR İLK YAŞANDI

Solana ağında Trump’ın etkisiyle yaşanan etkiden günler sonra ağ, toplam kilitli değerini (TVL) FTX çöküşünden bu yana ilk kez $10 milyarın üzerine çıkardı. Bu gelişmeler, topluluğa göre Solana ETF'inin olasılığını da büyük ölçüde artırdı!
Vitalik Buterin, Ethereum Vakfı’nın staking’e başlayabileceğini ve eskiye göre bu konudaki endişelerinin daha az olduğunu belirtti.
Ethereum Layer 2 ağı Linea, uzun süredir beklenen token airdrop'u öncesinde 516,960 adet ortak / çoklu adresi tespit edip liste dışı bıraktı!
Michael Saylor, şirketi MicroStrategy’nin 11,000 adet $BTC ($1.1 milyar) daha satın aldığını açıkladı.

ÖDÜLLERİNİ BUGÜN İSTEYEBİLECEK

Büyük ses getirmesi beklenen Jupiter airdrop’u Jupuary’e hak kazanan kullanıcılar, ödüllerini bugün 18.30’dan itibaren talep edebilecek!
Haftanın başında Vitalik’in yönetimde değişikliğe gidilmesi gerektiği açıklamalarıyla gündeme gelmiş olan Ethereum Vakfı, $100 ETH’lik ($336,000) bir satış yaptı!

iStock-920931664

BOFA CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Amerikan devlerinden Bank of America CEO’su, regülatif onayların alınması halinde finans sektörünün kripto ödemelerini benimsemeye hazır olduğunu açıkladı!
$TRUMP, $BONK ve $DOGE ETF'leri SEC'e başvuruda bulunuldu! Bu gelişme, topluluk tarafından özellikle yeni çıkmış bir memecoin’i de içerdiği için alaya alınarak negatif karşılandı.
Kaynak: Fintables

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Fintables Fintables içerikleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yanan otele raporu veren firmayı paylaştı! "79 canın bedeli bunların üstündedir"

Yanan otele raporu veren firmayı paylaştı! "79 canın bedeli bunların üstündedir"

Galatasaray'da Fernando Muslera gerçekleri ortaya çıktı! Kiev maçından sonra ıslıklanmıştı

Galatasaray'da Fernando Muslera gerçekleri ortaya çıktı! Kiev maçından sonra ıslıklanmıştı

Rezervasyon iptali için aradılar aldıkları yanıtla çıldırdılar! "Hayasızca"

Rezervasyon iptali için aradılar aldıkları yanıtla çıldırdılar! "Hayasızca"

41 yeni ürün sakıncalı listeye girdi! İçinde çok bilinen marka da var: Peynir, sucuk, kıyma, kaşar, tereyağı...

41 yeni ürün sakıncalı listeye girdi! İçinde çok bilinen marka da var: Peynir, sucuk, kıyma, kaşar, tereyağı...

Harekete geçildi, piyasadan toplatılıyor! 2 üründe büyük risk

Harekete geçildi, piyasadan toplatılıyor! 2 üründe büyük risk

Gram altında 3 bin 800 TL için tarih verdi 'Bekliyoruz'

Gram altında 3 bin 800 TL için tarih verdi 'Bekliyoruz'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.