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Trump rüzgarı kripto piyasasını vurdu! Yüzde 7 değer kaybetti

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.02.2025 13:14
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ABD'de Donald Trump'ın rüzgari kripto para piyasasını vuruyor. Trump'ın ithalat tarifelerini açıklamasının ardından kripto para piyasasında sert satışlar yaşandı. Bitcoin yüzde 7’ye yakın değer kaybederek 94.341 dolara kadar geriledi. Ethereum'da ise yüzde 20'ye varan düşüş kaydedilerek 2.104 dolara kadar düştü.

Trump rüzgarı kripto piyasasını vurdu! Yüzde 7 değer kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata yönelik yeni gümrük tarifelerini açıklaması, kripto piyasasını etkiledi. Trump'ın açıklamalarının ardından Bitcoin yüzde 6,8 oranında değer kaybederek 94 bin 743 dolara kadar geriledi. Ethereum yüzde 16 değer kaybı ile 2 bin 104 dolara kadar düştü.

ABD'DE ENFLASYON YÜKSELEBİLİR

Uzmanlara göre, yeni tarifelerin ABD’de enflasyonu artırma ihtimali ve bunun sonucunda Fed’in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma olasılığı, yatırımcıları tedirgin ediyor. Analistler, piyasalarda volatilitenin bir süre daha devam edebileceğini belirtiyor.

Bitcoin Ocak ayını 102 bin 400 dolar seviyesinden kapattı ve ilk kez 100 bin doların üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Trump'ın ithalat tarifeleri sonrasında ise Bitcoin büyük bir düşüş yaşadı. Şubat ayı tarihsel olarak Bitcoin için güçlü bir dönem olarak görülüyor. Analistlere göre, bu trendin devam etmesi halinde Bitcoin, ayı 117.000 dolar seviyelerinde kapatabilir.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Kripto para
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