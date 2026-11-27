Türkiye’de kripto varlık piyasasının yatırımcı profili değişiyor. WhiteBIT TR’nin talebiyle Ipsos tarafından gerçekleştirilen 2026 Kripto Varlık Kullanım ve Algı Araştırması’na göre Türkiye’de yaklaşık 4,07 milyon kripto varlık sahibi ve 5 milyondan fazla potansiyel yatırımcı bulunuyor. Türkiye’nin yıllık kripto varlık yatırım potansiyeli ise 5,93 milyar dolar olarak hesaplanırken, henüz kripto varlık sahibi olmayan katılımcıların yüzde 35’i önümüzdeki altı ay içerisinde yatırım yapabileceğini belirtiyor.

YENİ YATIRIMCILARIN YÜZDE 53’Ü KADIN

Mevcut kripto varlık sahiplerinin yüzde 67’sini erkekler, yüzde 33’ünü kadınlar oluştururken, son 12 ayda yatırım yapmaya başlayanlarda kadınların oranı yüzde 53’e yükseldi. Mevcut yatırımcıların yüzde 47’si 35 yaşın altında bulunurken, yeni yatırımcılarda 18-24 yaş grubunun payı yüzde 33’e ulaştı.

BİRİKİMLERİNİN ÜÇTE BİRİNİ KRİPTOYA AYIRIYORLAR

Kripto varlık sahiplerinin yıllık ortalama birikimi 4.456 dolar olarak hesaplanırken, toplam birikimleri içerisindeki kripto varlıkların payı yüzde 32,7 oldu. Birikimlerinin yarısından fazlasını kripto varlıklara ayıranların oranı ise yüzde 23 olarak kaydedildi.

Kripto yatırımcılarının yüzde 75’i altın ve değerli madenlere, yüzde 70’i nakit dövize, yüzde 65’i menkul kıymet ve yatırım fonlarına, yüzde 56’sı ise bireysel emeklilik ve emeklilik fonlarına sahip olduğunu belirtti. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde birikimleri koruma konusunda altın yüzde 53 ile ilk sırada yer alırken, katılımcıların yüzde 38’i kripto varlıkları önemli bir sermaye kazanma fırsatı olarak değerlendiriyor.

BİTCOİN İLK SIRADA

Kripto varlık sahiplerinin yüzde 70’i Bitcoin, yüzde 55’i Ethereum, yüzde 43’ü Solana ve yüzde 39’u sabit değerli kripto varlık sahibi olduğunu belirtti. Kripto varlıkların kullanım amaçlarında yüzde 60 ile alım satım ve yüzde 59 ile uzun vadeli yatırım öne çıkarken, enflasyona karşı birikimlerini korumak amacıyla yatırım yapanların oranı yüzde 23 oldu.

YATIRIMCILARIN YÜZDE 18’İ ZARAR ETTİ

Son 12 aylık yatırım performanslarına ilişkin katılımcı beyanlarına göre kripto varlık sahiplerinin yüzde 67’si kazanç sağladığını, yüzde 18’i zarar ettiğini, yüzde 15’i ise başa baş kaldığını ifade etti. Yatırımcıların yüzde 56’sı sonraki işlemlerinde daha temkinli davrandığını belirtirken, son bir yılda piyasaya girenlerde bu oran yüzde 72’ye yükseldi.

EN BÜYÜK ENGEL GÜVEN SORUNU

Henüz kripto varlıklara yatırım yapmayan katılımcıların yüzde 37,2’si kripto varlıklara güvenmediğini, yüzde 30,7’si dolandırıcılıktan endişe duyduğunu, yüzde 27’si sistemin işleyişini anlamanın zaman aldığını, yüzde 22,1’i ise yatırıma nasıl başlayacağını bilmediğini belirtti.

Kripto varlık sahiplerinin sosyal medya kullanımında yüzde 88 ile Instagram ve yüzde 87 ile YouTube ilk iki sırada yer aldı. Bu platformları yüzde 67 ile X, yüzde 58 ile Telegram, yüzde 54 ile Facebook ve yüzde 45 ile TikTok takip etti.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, güven ortamının güçlenmesiyle Türkiye’deki kripto varlık yatırımcısı sayısının daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini belirtti.

2-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, kent merkezlerinde yaşayan, finansal açıdan aktif ve kripto yatırımlarına açık 18-65 yaş aralığındaki 500 kişinin katılımıyla yapıldı. Araştırmadaki yatırım potansiyeline ilişkin hesaplamalar anket verilerine dayalı tahminlerden oluşuyor.