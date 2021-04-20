USD Coin nedir? USDC nedir? USD Coin nasıl çalışır?

Circle Internet Financial tarafından geliştirilen ve kripto para borsası Coinbase tarafından desteklenen 6 milyon dolarlık stablecoin USDC, Stellar blockchain’inde piyasaya sürüldü. Başlangıçta Ethereum blcokchain’inde geliştirilen USDC, piyasa değerinde son 12 ayda on kattan fazla artış gördü. Şu anda dolaşımda neredeyse 6 milyar dolar değerinde USDC var.

USD COİN NEDİR? USDC NEDİR?

USD Coin (USDC), ABD dolarına sabitlenmiş nispeten taze bir stabilcoindir ve 26 Eylül 2018’de başlatılmıştır. USD Coin, Tether (USDT) veya TrueUSD ( TUSD) gibi USD destekli diğer kripto para birimlerine bir alternatiftir .

Özetle, USD Coin, ABD dolarının, internet ve halka açık blok zincirleri üzerinden kullanımlarını kolaylaştırmak için bir hizmettir. Ayrıca, USDC tokenleri herhangi bir zamanda USD’ye geri çevrilebilir. USDC tokenlarının çıkarılması ve kullanılması, ERC-20 akıllı sözleşmesi ile sağlanır.

Blok zincirine ABD doları getirmek, onları dakikalar içinde dünyanın herhangi bir yerine taşımaya izin verir ve kripto para birimlerine çok ihtiyaç duyulan istikrarı getirir. Ayrıca ticaret, borç verme, riskten korunma ve daha fazlası için yeni fırsatlar yaratır.