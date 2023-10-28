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Uyuyan dev uyandı! 5 günde yüzde 17’lik artış: Bitcoin, altını doları solladı

28.10.2023 08:29 | Son Güncelleme:
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Altın ve dolar Orta Doğu’da yaşanan savaşın etkisiyle hafta içinde rekor seviyeleri gördü. Uzun süredir yatırımcısını beklemeye alan en büyük kripto para Bitcoin de bu hafta yüzde 17 yükselerek hem altını hem de doları solladı. “Bitcoin neden yükseldi?” sorusuna yanıt veren uzmanlar başlıca nedeni ‘korku’ olarak açıkladı.

Uyuyan dev uyandı! 5 günde yüzde 17’lik artış: Bitcoin, altını doları solladı

Bitcoin fiyatı pazartesi gününden itibaren başlayan yükseliş trendiyle birlikte 35 bin doları aşarak Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin ETF’lerinin (borsa yatırım fonu) ABD ‘de onaylanacağına dair iyimserliğin ortaya çıkmasıyla birlikte Bitcoin son beş günde yaklaşık yüzde 17 değer kazandı. Finans uzmanı ve kripto varlıklar üzerine araştırmalar yapan Melih Sefa Yavuz ile Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, yükselişin nedenleri hakkında bilgi verdi.

“ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi’nin kararı ile SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) ve dijital varlık şirketi Grayscale arasında yaşanan Bitcoin ETF’leri konusundaki yasal savaş Grayscale lehine sonuçlandı” diyen Finans Uzmanı Melih Sefa Yavuz, “Ayrıca BlackRock’ın iShare Bitcoin ETF’sinin Depository Trust and Clearing Corporation'ın web sitesinde listelenmesi de Bitcoin’deki yükselişi hızlandıran ikinci gelişme oldu” ifadelerini kullandı.

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“UZMANLAR ARASINDA İKİ FARKLI GÖRÜŞ VAR”

Bitcoin ETF’lerinin ABD’de onaylanacağına yönelik somut bir gelişme olmasa da bu iki haberin kripto varlık yatırımcılarının iyimserliğini önemli ölçüde arttırdığını belirten Yavuz, “Bu haberlere bağlı olarak Bitcoin fiyatlarındaki boğa koşusu hakkında uzmanlar arasında iki farklı görüş öne çıkıyor. Bazı uzmanlar, kripto varlıklara yönelik olası yasal düzenlemelerin kripto varlık piyasasını hali hazırda baskıladığı yönünde görüş belirtirken Bitcoin fiyatındaki hızlı artışların da abartıldığını düşünüyor. Ancak, bazı uzmanlar ise Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağı yönündeki iyimser görüşleri destekleyerek, böylesi haberlerin kripto varlık piyasasına yeni yatırımcıları çekebileceğini ve özellikle Bitcoin fiyatlarının yükselebileceğini ifade ediyor” dedi.

BITCOIN NEDEN YÜKSELDİ?

Bitcoin'in yükselmesinde bir başkanın nedenin ‘korku’ olduğunun altını çizen Beykent Üniversitesi Rektörü Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel ise, “Küresel ölçekte artan enflasyon ve küresel ekonomik belirsizlikler, bir yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna-Rusya savaşı ve yakın zamanda Ortadoğu’da başlayan Filistin-İsrail çatışması dünyayı korku ve belirsizlik ortamına soktu. Böylesi ortamlarda da bazı yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmeye çalışırken bazıları da ironik bir şekilde Bitcoin'i bir tür “dijital” güvenli liman olarak görüyor. Nitekim pek çok yatırımcı “dijital altın” olarak nitelendirdiği Bitcoin ile geleneksel finansal enstrümanların ötesine geçmenin yollarını arıyor” açıklamasında bulundu.


Kripto Piyasaları


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