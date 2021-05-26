Elon Musk'tan kripto para yatırımcılarını sevindirecek haber: Konsey kuruluyor!

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, kripto para madenciliğini hedef alan yeni kısıtlamaları geçtiğimiz hafta Cuma geç saatlerde açıkladı. Bu açıklamaların öncesinde de Musk'ın Bitcoin açıklamasıyla piyasa sert bir şekilde düşmeye başlamıştı. Çin'in açıklamasıyla birlikte düşüş hızlanmıştı. Elon Musk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bitcoin’in geleceği için umut verici bir yorumda bulundu.

MUSK GÜZEL HABERİ TWITTER'DAN DUYURDU

Elon Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileriyle görüştüm. Mevcut ve planlanan yenilenebilir enerji kullanımını yaymayı ve dünya çapındaki madencilerden de bunu istemeyi taahhüt ettiler. Potansiyel olarak umut verici.” ifadelerini kullandı.

Çin’deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, 'Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu, insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor" ifadeleri yer almıştı.