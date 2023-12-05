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Uzun süredir konuşulan adım atılıyor! SPK’ya yetki verilecek: Kripto parada işlemlere vergi yolda

05.12.2023 09:15 | Son Güncelleme:
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Kripto paraların takibi, vergilendirilmesi ve kullanıcılarının korunmasına yoğunlaşan yeni düzenleme içim çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeyi yeni yılda Meclis’e getirmesi bekleniyor. Bu konuda ise SPK’ya yetki verileceği ifade ediliyor.

Uzun süredir konuşulan adım atılıyor! SPK’ya yetki verilecek: Kripto parada işlemlere vergi yolda

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünyada da konuşulan kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeyi yeni yılda Meclis'e getiriyor. Yasal düzenlemeyle öncelikle kripto varlıklar tanımlanırken belli sınırı geçen kazançlardan işlem vergisi alınması sağlanacak. Ayrıca, kripto varlıkların üzerinden kara para aklanmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

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SPK'YA YETKİ VERİLECEK

Sabah’ta yer alan haberde Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleme yetkisine sahip olacak. Yapılacak düzenlemelerle kripto para işlemi yapan borsalara sermaye şartı getirilmesi, kuruluş sürecinde teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar da atılması planlanıyor. Sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için süre verilirken, düzenlemede ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi koşullarda kimler tarafından gerçekleştirileceği gibi ayrıntılar yer alacak.

GRİ LİSTEDEN ÇIKILACAK

Düzenlemeyle kripto sektörünün kara para aklama ve terörizmin finansmanı amacıyla kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi bekleniyor. Yasal düzenlemeyle Mali Eylem Görev Gücü'nün Türkiye'yi gri listede tutması için de gerçekçe kalmayacak.

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DÜNYADA VERGİLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

ABD ve Avrupa kripto varlıkların alım satımdan doğan kâr nedeniyle kripto para satışından vergi alınmasına karar verdi. İsveç, yüzde 30'a kadar varan kesinti yapıyor. Almanya 600 euro üzerindeki değerlere kazanç vergisi uyguluyor. Rusya 5 milyon rublelik kazancın yüzde 13'ü kadar vergi alıyor. Singapur, Brezilya, Finlandiya, Danimarka, Bulgaristan'da da düzenleme yapıldı.

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kara para Kripto para
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