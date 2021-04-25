Vebitcoin açılır mı? Vebitcoin ne zaman açılacak? İşte yanıtı...

Geçtiğimiz günler yerli kripto para sitesi Thodex'e erişim sağlanamamış ve sitenin kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçtığı iddiası gündemi sallamıştı. Özer'in Arnavutluk'a gittiği tespit edilmiş ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Şimdi de bir başka yerli kripto para platformu Vebitcoin'den faaliyetlerini durdurma kararı geldi. Siteye ulaşamayan yatırımcılar Vebitcoin açılır mı sorusu merak ediyor. Peki Vebitcoin açılır mı?

VEBİTCOİN AÇILIR MI? VEBİTCOİN NE ZAMAN AÇILACAK?

Kripto para borsası Thodex ile ilgili yaşanan gelişmeler sonrasında Vebitcoin de faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu. Borsanın internet sitesinde şu açıklamalar yer alıyor: “Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız.”