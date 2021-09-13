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Walmart, 1 ekimden itibaren Litecoin ile ödeme alacak iddiası yalanlandı

13.09.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin en büyük süpermarket zinciri Walmart, Litecoin ile işbirliğine gideceğine ilişkin çıkan haberleri yalanladı. İddianın duyulmasıyla birlikte Litecoin 172 dolardan 230 dolara fırladı.

Walmart, 1 ekimden itibaren Litecoin ile ödeme alacak iddiası yalanlandı

ABD'nin en büyük süpermarket zinciri Walmart'ın Litecoin ile işbirliğine gideceği ve Litecoin ile ödeme kabul edeceği haberleri yayılmıştı. Ancak Walmart yaptığı açıklamada haberleri yalanladı.

LTC GERİLEDİ

Walmart haberinin ardından 172 dolardan 230 dolara kadar çıkan Litecoin, haberin yalanlanmasının ardından tüm kazançlarını geri verdi ve 182 dolara kadar geriledi.

Walmart sözcüsü, Bloomberg'e yaptığı açıklamada haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Ayrıca Litecoin'in doğrulanmış Twitter hesabı da söz konusu duyurunun olduğu tweeti sildi.

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