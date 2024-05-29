Yatırımcıları ilgilendiren düzenlemede geri sayım başladı: 100 milyon lira gelir bekleniyor

Kripto varlıkların tanımlanmasına ilişkin kanun teklifi 16 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Düzenlemeyle birlikte kripto varlıklar ilk kez tanımlanacak. Kaldıraçlı işlemler yasaklanacak, faaliyet izni olmayanları ise cezalar bekliyor. Düzenlemeyle ilgili önemli adım da yarın atılacak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine gelecek düzenlemenin etki analizine göre; bütçeye ilave bir mali yük öngörülmüyor.

İLK AŞAMADA 10 İLA 20 PLATFORM YETKİLENDİRİLECEK

NTV'de yer alan habere göre, Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk aşamada, 10 ila 20 kadar platformun yetkilendirilmesi, ilaveten 5 ila 10 bankanın saklama lisansı alması öngörülüyor.

Kripto valıklara ilişkin düzenlemenin yaklaşık 100 milyon liralık gelir etkisi oluşturması bekleniyor.

Bu kapsamda söz konusu şirketlere faaliyet harcı verilmesi suretiyle ilk aşamada 11 milyon 243 bin lira ila 22 milyon 486 bin lira aralığında bir kamu geliri elde edilmesi bekleniyor.





