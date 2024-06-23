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Yatırımcıları ilgilendiren düzenlemede geri sayım! Hapis cezası da verilecek: Meclis'e geliyor!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.06.2024 13:06
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10 milyon kripto yatırımcısını ilgilendiren düzenlemede geri sayım başladı. Önemli düzenleme bu hafta Meclis'e geliyor. Kripto varlıklar ilk kez tanımlanacak. İzinsiz faaliyetlere hapis cezası öngörülüyor.

Yatırımcıları ilgilendiren düzenlemede geri sayım! Hapis cezası da verilecek: Meclis'e geliyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 25 Haziran Salı günü başlayacak. Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'ni görüşecek. Teklife göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alınması zorunlu olacak. Düzenlemeyle birlikte kripto varlıklar ilk kez tanımlanacak.

HAPİS CEZASI YOLDA

İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

HİZMET SAĞLAYICILAR BEYAN SUNMAK ZORUNDA

Zimmet suçunu işleyen kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Her yıl platformların bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde biri SPK, yüzde biri de TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın mayıs ayı sonuna kadar ödenip gelir olarak kaydedilecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütenler, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacaklarına veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan üç ay içerisinde tasfiye kararı alacaklarına dair bir beyan sunmak zorunda olacak.

Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sonlandıracak.

GOOGLE "DİJİTAL TELİF" İÇİN MECLİS'E GELİYOR

Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında "dijital telif" gündemiyle toplanacak. Komisyon, Google yetkililerini dinleyecek.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu "hükümlü ve tutuklulara verilen sağlık hizmetleri" hakkında bilgilendirecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı sonrasında çalışmalarına yeniden başlayacak Meclis'te, partisinin grup toplantısına katılarak konuşma yapacak.

(AA)

Express


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Anahtar Kelimeler:
Kripto para yatırımcı
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