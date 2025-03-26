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10 ay sonra rekor tazeledi! En çok talep görenler arasında 'Fiyatlar artış gösteriyor' Ne altın ne gümüş...

26.03.2025 14:04
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Bakırın libre fiyatı, tarife ve arza yönelik endişelerin yanı sıra Çin'de talebin artacağına yönelik iyimserlikle 5,33 dolara kadar çıkarak 10 ay sonra rekor tazeledi. İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain "Bakır fiyatları, ABD'nin bakır ithalatına gümrük vergisi uygulayacağı yönündeki korkular ve politika yapıcıların teşvik açıklamasının ardından Çin ekonomisine ilişkin yenilenen iyimserlik nedeniyle son haftalarda artış gösteriyor" dedi.

10 ay sonra rekor tazeledi! En çok talep görenler arasında 'Fiyatlar artış gösteriyor' Ne altın ne gümüş...

Bakırın libresi, tarife endişeleri ve Çin talebine yönelik iyimserlikle 10 ay sonra rekor tazeledi. Bakır, bu yıl emtia piyasasında en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın bakıra uygulamayı planladığı tarifeler, bakır piyasasındaki sıkışıklıktan dolayı arza yönelik endişeler, Çin'in ekonomisini desteklemek için attığı adımlar ve dolara talebin azalması bakır fiyatlarını destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

5,33 DOLARA KADAR ÇIKIP 10 AY SONRA REKOR TAZELEDİ

Bakırın libre fiyatı böylece 5,33 dolara kadar çıkarak 10 ay sonra rekor tazeledi. Bakırın libresi, geçen yılın mayıs ayında 5,25 dolar seviyesini test etmişti.

Donald Trump'ın geçen ay Kongre'deki konuşması sırasında bakır ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanabileceğini belirtmesi bakır fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, en son ABD'nin bakır ithalatına yönelik gümrük tarifeleri birkaç hafta içinde gelebileceğine yönelik haber akışı da fiyatlardaki yükselişi tetikledi.

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BAKIRA TALEBİ ARTIRIYOR

Öte yandan Çin pazarındaki sıkışıklık sinyalleri de bakır rallisinde etkili olurken, ülkede özellikle şebeke altyapısı ve elektrikli araç üretimindeki yoğun faaliyetlerde bakıra talebi artırıyor.

Londra Metal Borsasında bakır stoklarının kayda değer bir miktarda azalması ve tarife tehditleri nedeniyle bakırın ABD'ye taşınması da Avrupa ve Asya’da bu üründe arz kıtlığına neden oldu.

Çin bakır izabe tesislerinde üretimin yavaşladığına dair haber akışı da bu arz endişelerini artırdı.

Merkezi İsviçre'de bulunan ham madde ticaret ve üretim şirketi Glencore'un da Filipinler'deki bakır eritme tesisindeki operasyonlarını durduracağına yönelik haberler de bakırda yukarı yönlü fiyat hareketlerine neden oldu.

Öte yandan Bakır fiyatlarındaki artış, Almanya'nın devasa askeri ve altyapı harcama planının onaylanmasının ardından beklenen talep artışıyla da desteklendi.

Bakırın libre fiyatı şubat ayı sonuna göre yüzde 16'nın üzerinde, yıl sonuna göre yüzde 31'in üzerinde yükseldi.

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"BAKIR FİYATLARINDA ARTIŞA NEDEN OLAN TEMEL UNSURLARIN İYİ BİR ŞEKİLDE BİR ARAYA GELDİĞİ GÖRÜLÜYOR"

Finansal Hizmetler Şirketi Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, "Bakır fiyatlarında artışa neden olan temel unsurların iyi bir şekilde bir araya geldiği görülüyor. Trump'ın tarifeleri bakıra da darbe vurursa bu ileride bakır piyasasını sıkılaştıracak bir arz şokuna neden olacak." dedi.

Çin'in büyümesindeki iyileşmenin yanı sıra ülkede enerji ve ulaşım sistemlerinin elektrifikasyonuna ilişkin yapısal itici güçlerin de talep yönlü baskıları artırdığını söyleyen Rodda, sonuç olarak bunun da bakır fiyatlarındaki yükseliş trendini sağlam bir zemine oturttuğunu ifade etti.

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain de "Bakır fiyatları, ABD'nin bakır ithalatına gümrük vergisi uygulayacağı yönündeki korkular ve politika yapıcıların teşvik açıklamasının ardından Çin ekonomisine ilişkin yenilenen iyimserlik nedeniyle son haftalarda artış gösteriyor." ifadesini kullandı.

Özellikle gümrük tarifeleri tehdidi küresel piyasaları bozduğunu ve ABD'de bakırın fiyatını uluslararası ölçütlere kıyasla önemli ölçüde artırdığını vurgulayan Hussain, "Gümrük vergilerinin onaylanması, ABD'deki bakır fiyatlarını diğer yerlere kıyasla daha yüksek tutacak olsa da küresel metal talebi ve fiyatlarının temel itici gücü olan Çin'in emlak sektörünün yavaşlaması nedeniyle fiyatlar yine de mevcut seviyelerden düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hussain, nitekim Çin'in politika yapıcıları tarafından açıklanan tedbirlerin yavaşlamayı önlemekten ziyade gayrimenkul sektöründeki düşüşü yönetmeye odaklı olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
rekor Bakır
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