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  4. 18 gün önce 'Çin'in en zengini'ydi! Bir anda tüm servetini kaybetti... Hisseleri adeta yere çakıldı

18 gün önce 'Çin'in en zengini'ydi! Bir anda tüm servetini kaybetti... Hisseleri adeta yere çakıldı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.08.2024 15:36
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Çin'in popüler e-ticaret platformu Temu'nun sahibi olan PDD Holding Grubu'nun kurucusu olan Colin Huang, şirketinin hisselerinde yaşanan düşüş sonrası 'en zengin' ünvanını kaybetti. Bu, şirketin hisselerinde bugüne kadar kaydedilen en büyük bir günlük kayıp olarak tarihe geçti.

18 gün önce 'Çin'in en zengini'ydi! Bir anda tüm servetini kaybetti... Hisseleri adeta yere çakıldı

Çin'in popüler e-ticaret platformu Temu'nun sahibi Colin Huang, Çin'in en zengin ünvanını kaybetti. PDD Holding Grubu'nda hisselerin düşüşünde yaşanan hisseler sonucunda Huang’ın serveti 14,1 milyar dolar azaldı. Bu, şirketin hisselerinde bugüne kadar kaydedilen en büyük bir günlük kayıp olarak tarihe geçti.

DAHA YENİ EN ZENGİNİ OLMUŞTU

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Huang 35,2 milyar dolar net servetiyle Çin’in en zenginleri sıralamasında 4. sıraya geriledi. Huang, 8 Ağustos’ta ülkenin şişe su devi Zhong Shanshan’ı geçerek Çin’in en zengin insanı olmuştu, ancak Zhong, Pazartesi günü 50 milyar dolar servetiyle yeniden zirveye yükseldi.

PDD’nin gelirleri, çeyreklik bazda analistlerin beklentilerinin altında kalırken, şirket satışların yavaşlayacağı konusunda uyarıda bulundu. Şirket CEO’su Chen Lei, artan rekabet ve dış etkenler nedeniyle gelir büyümesinin baskı altında kalacağını ifade etti.

Eski bir Google mühendisi olan Huang, PDD’yi 2015 yılında kurmuştu ve 2021 yılının başlarında net serveti 71,5 milyar dolara ulaşmıştı. Alışveriş platformu Temu, diğer platformlara kıyasla daha uygun fiyatlar sunmasıyla biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin hisse zengin
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